Yakın ola panik yapıp da birbirinize daha fazla düşmeyin. Değerli camialarımıza sesleniyorum.

Federasyon bazen kulüplerin tansiyonunu ölçer. Bu duruma alışmalıyız. İş ne kadar uzarsa uzasın, aslında son adımın atılacağı yer bellidir. Dile getirilmese de, herkes kırmızı çizgiyi bilir ve onu ihlal edemez. Her şey olacağına varır.

F.Bahçe sezona çok ciddi girecek gibi görünüyor. Her yıl konuşulan klasikleşmiş; 'Transferlerimiz sezon öncesi hazırlık kampına yetişemedi' tarzındaki bahaneleri bu kez duyacağımızı sanmıyorum.

Şu ana kadar oluşan yeni kadroya bir kaç ismin daha ekleneceğini düşünüyorum. Zaten bugün-yarın Vedat'ın transferi de açıklanır ve yeni rotanın koordinatları da ortaya çıkar. Henüz maçlar başlamadı ama tabiri caizse; Fener üzerindeki ölü toprağını atmış izlenimi uyandırıyor.

Beşiktaş'ı eleştirenlere verilen tek cevap, 'Para mı var?' oluyor. Lise takımı görünümlü PAOK ile oynanan maçtan sonra oluşan tabloda övülecek pek bir şey de yok. Kirpinin bile yavrusunu severken 'pamuğum' diye dokunuşunun olduğu bu hayatta; Sergen Hocaya taraftar bir müddet daha kalkan olur. Burak, Caner ve Gökhan gibi elinde hazır bulunan adamları nasıl olur da yerini doldurmadan gözden çıkarırsın?

37 yaşındaki Atiba, böyle giderse kırkıncı doğum gününü de İstanbul'da kutlar. Aslına bakarsan, Kartal için büyük balık kaçtı. Ayağına gelen fırsatı Selanik'te çok basit şekilde bırakıp döndü. Trabzon deplasmanında alınacak aynı tarz bir yenilgi işi nerelere götürür, bunu siz düşünün artık.

Son yıllarda kullandığımız telefonlarda güncelleme özelliği var ya, hani kapanıp bir müddet sessiz kalıyor. Daha sonra kendiliğinden açılıp yeni versiyonla çalışmaya başlıyor. Aynen onun gibi, G.Saray da kendini güncelliyor şu an. Nabza göre şerbet verenler piyasada görünmüyorlar. Teknik heyette ciddiyetin hakim olduğu kesin.

Transfer maliyeti artmasın diye isim vermeyeceğim lakin değerli bir oyuncuyu bu hafta açıklayacaklarını söyleyebilirim. Bir duyum üzerine şunu da söylemek istiyorum.

İçeride 'köstebek avı' adlı film vizyondaymış.

Trabzon'da hem yönetim hem teknik heyet öyle bir çalışma düzenine bürünmüş ki; Sosa'yı da Novak'ı da dönüp arkalarına aramazlar. Başakşehir'i konuşan da konuşturan da kimse yok. Merak etmeyin onların tuzu kuru. Ekmeği, aşı nasıl yapacaklarını da gayet iyi biliyorlar.

Futbol mutasyona uğrayacak diye beklemeyin. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşanların devri kapandı. Artık şapkadan tavşan çıkaracaklar aranmıyor, cepten para çıkaracakların ya da bunu sağlayacakların peşindeyiz...