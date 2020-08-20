Fısıltı

Bugüne kadar futbolda Hacivat ve Karagöz oyunlarına, artı perde arkasına gizlenenlere defalarca şahit olduk. İyi polis, kötü polis işine de alışığız. Lakin 'Hulusi Kentmen'lerin bir anda 'Erol Taş' rolüne bürünmelerine hiç rastlamamıştık. Tahmin ettiğiniz gibi; kulağına fısıldanan adamdan bahsediyorum. Söylenecek çok şey var ama gel gör ki; başı gövdesinden daha ağır. Eğer bana kızacak veya beni eleştirecek olursanız, lütfen öncelikle başkana gaz verenlerden başlayın. Sayın Mustafa Cengiz, siz Türk futboluna lazımsınız. Hem de tam ortasında... Ama racon değil söz kesen abi olarak.

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Yakın zamana kadar; hepsi bir, Fener tek diye bir algı var gibiydi. Son günlerde bu iş biraz farklı bir hal aldı. Karanlıkta atılan yumrukları saymak bile zulüm olmuşken, kraldan çok kralcı olmanın ne bir anlamı ne de bir getirisi var. Herkes bir birini idam sehpasına sevk ediyor. Ama giderken yanında ne götüreceği henüz belli değil. Semih Özsoy'un istifası sus pus edilmiş durumda. Hiç tasvip etmesem de ayrılan arkadan konuşuyor modası burada da yaşanacak. Kokusu daha çıkmadı. Dedikodusu da bol olacak. Fotoğraf kalabalık görünse de, Ali Koç gerçekten yalnız. Mayısa güçlü girerse yönetimde epey bir isim değişecek. Transferlere değinecek olursak; kaybetsen üzülmez, bulsan sevinmezsin cinsinden... Ama geçen seneden daha iyi olacağı kesin.

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Beşiktaş ortaya Balotelli ismiyle çıktı. Çıktı çıkmasına da ben bu transferin olacağına inanmıyorum. Fenerbahçe 'nin transfer şovunu bir nebze susturmak için dolaşan isim olduğunu düşünüyorum. Asıl konu Paok maçı. Hem Paok hem deplasman olması kafamda soru işaretleri doğuruyor. Lafta, UEFA bu yıl Yunan takımları ile bizi eşleştirmeyecekti ama yine tezgahlarını kurdular. Kurcaladıkca altından neler çıkar, bunu siz düşünün bu saatten sonra. Zaten Trabzonspor 'un cezasını onamalarından belliydi. Anlatmak istediğim konu bu! Dışarıda bizimle uğraşan yeterince var. Bari kendi aramızda kapışmalar olmasın.

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Trabzonspor, etliye sütlüye karışmadan doğru bildiğini yapıyor. Hem elindeki değerlileri tutmak hem yenilerini bulmak öyle kolay bir iş değil. İyinin iyisi var mı diye araştırıyorlar. Mensah bile tatmin edici gelmedi bu politikaya. O yüzden Beşiktaş ilgilenirken konunun dahili olmadılar. Mensah konusunda ben de hem fikirim. Onda yıldız olacak veya tek başına bir maç alacak ışığı göremiyorum.

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Dönüp dolaşıp 'limit' işine geliyoruz. Sonunda bir çözüm yolu çıkacak. Su akar yolunu bulur derler ya, aynı o türden... Ama işte bunlar olana kadar ben de şunu derim: "Ne şeytanı gör ne salavat getir."