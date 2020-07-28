Pahalı pabuç – Ozan Zeybek – Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Ozan Zeybek Pahalı pabuç

Pahalı pabuç

Ben size olabilecekleri anlatayım; yalanı yüz kere söyleyince veya duyunca insana gerçekmiş gibi geliyor. Şunu artık dile getirmeyelim de önümüze bakalım. Çünkü yeni bir sayfa açmalıyız. , bir sene daha sahalarda olacak konusunu kapatalım. Adam yeni görevine başlayalı aylar oluyor ama biz hâlâ ne konuşuyoruz. Oyuncu ve hoca transferini bizzat kendi yapacak. Zaten öyle olmalı ki sözü herkes üzerinde etkili olsun. Eğer bu doku bu sezon tutmazsa, tüm sistem çöker ve yönetim de değişir. Zaman zaman eleştirir gibi oluyoruz fakat empati yaptığımda; ben de Emre ile yola çıkardım diye düşünüyorum. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin. Gördüğüm en iyi Türk futbolcuydu. Şimdi onu sahanın diğer tarafında izleyeceğiz. Seçeceği oyuncularda hiç tereddütüm yok. Lakin yerli hoca biraz risk teşkil edecek gibi... Emre tarzında bir liderle aynı dili konuşmak zor olur. Aşı tutarsa bu gidişat üç-beş yıl sürer. Ters senaryoda; Emre, 'u da götürür. Sonra bir müddet futbola ara verir, 'Aileme zaman ayıracağım' der ve 'kıramayacağım insanlardan gelen bir teklifti' diyerek 'in başına geçer... Sonuç olarak; Emre'ye istediğini verin ki sormadan almak zorunda kalmasın... Bu arada unutmadan; Bjelica henüz bir kulüple anlaşmadı!

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'un, tercihini çok doğru buluyorum. Karşı çıkanlara ise şunu sormak istiyorum; Siz kimi istiyorsunuz? Herkesi memnun etmek imkansız ama tercih edileni desteklemek Trabzonspor'un lehine olacaktır. bir alt lige düştü. Oyuncularından ziyade hocasına ilgi var. Prosinecki oynattığı futbolla ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yeni çıkanları saymıyorum bile şimdiden iki talibi var. 'de ne 'Hikmet'se küme düşmeyi başka hocaya bağlıyorlar. Yeni 'daki gibi... Sumudica ve için ayrı bir parantezi siz açın. Yapılan iş ortada. da bu istikrar devam ederse hep beraber ayakta alkışlarız. Lütfen artık 'yi bana sormayın. Sahibinin adresi, telefonu belli. Kalkar benim yorumuma, 'Kardeşim bu kulüp benim. Alırım da satarım da hatta istersem kiraya da veririm' derse, ben ne diyeceğim? mühendisliği dersi veriyor. Kaldığı yerden devam eder. Hatayspor genç ve yerli bir antrenörle anlaştı. 'Bayram' da açıklarlar. Aslında için de bir yorumum vardı ama dün çarşıda bankacı Barış'tan; ' bizim en değerlimiz. Beş yıl daha şampiyon olmayalım ama başımızda kalsın' lafını duyunca bugün için susmayı tercih ettim. Finali Beşiktaş ile yapmak istiyorum. Büyük konuşmamak lazımmış. Sergen hocadan böyle bir istikrar beklemiyordum. Beni şaşırttı... Yeni sezonda boğuşacak birçok yeni sorun çıkacak. Birbirimize sarmayı bırakıp, sarılmaya çalışsak bundan daha iyi olacak. Artık pabuç epey pahalı...

  • Ozan Zeybek Ozan Zeybek
    1. 28 Temmuz 2020, Salı
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