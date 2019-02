Hatalar zinciri...

Ev sahibi olmanın rahatlığı ile sahaya çıkan Trabzonspor, karşısında sağlam bir Alanya takımı buldu.

Beklemiyor muydu? Bu mümkün değil elbette...

İlk kurgudaki sıkıntılı görünüşü maça da sirayet etti ve koskoca 45 dakikayı Trabzonspor bir etkili şutla tamamlayabildi.

Sosa'nın uzun süre sonra dönüyor olması kağıt üzerinde her şeyi güzelleştiriyor gibi gözükse de; sahada işler öyle olmayacaktı elbette.

Aslında Alanyaspor'un maçlarını detaylı izlediğimizde oyun planlarının, oyuncu profillerinin ve kenar yönetiminin aldıkları sonuçlardan tamamen bağımsız; etkili işler yaptığı bilgisi kenara not edilmiş olmalıydı.



* * *



O notların olmadığını düşündüğümüz, varsa da o notların dikkate alınmadığı alınan mağlubiyetin nedenleriyle görmüş olduk.

Dün akşam Trabzonspor, favori beklerinin kırıklı sakatlıkları sonrası monte beklerle asla o görüntüyü veremeyeceğini göstermiş oldu.

Bekleri, hücumlarda katkı veremediği gibi, asli görevleri defans bölgesinde de kötü performanslara imza attılar.

Trabzonspor'un hücum alışkanlıkları olabilir ve bu yerleşmiştir doğrudur.



* * *



Lakin her maç, rakip kenar oyuncularına göre bu durumu revize etmesi acı bir bilanço ile öğrenilmiştir diye düşünüyorum.

Dün akşam Trabzonspor kenardan ilk kurgu, oyun içine müdahale, futbolcu hamlesi ile oyuna müdahale anlamında çok kötü bir sınavdan geçti.

Kazanması gereken bir karşılaşmayı basit tercihlerle kaybetti.

Rodallega'nın penaltısına, o penaltıyı onun kullanmasına, onun atış şekline ise diyecek çok bir söz yok.

El insaf!