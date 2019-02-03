İç yapımlar... – Olcay Çakır – Fotomaç
03 Şubat 2019, Pazar
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İç yapımlar...

Ankaragücü takımı yediği gol sonrası sahada büyük bir mücadele verdi ama istediği golü bulamadı. ise aslında en az rakipleri kadar problemler yumağı içinde yarışmacı bir takım olarak savaşına devam ediyor. Ancak büyüklüğün şanı gereği bunu pek de hissettirmemeye gayret ediyor. Eksikleri, eksiklerine rağmen yasaklısı olması aslında her takımın altından kolay kalkabileceği bir durum değil.

Buna rağmen 33 puanla güne 4. sırada başlamak çok önemli. Kötü oynamak, iyi puanlar toplamak, milyonların yine transferlere harcandığı şu dönemde en önemli kazanım. Trabzonspor bir ezbere dönüşen Sosa-Onazi ve Pereira'sızlığı "içeriden" takviyelerle hissettirmemeye gayret ederken; Avrupa hedefinden, kupa hedefinden de uzaklaşmamaya çalışıyor. Saygı duyulması gereken bir durum bu. Maç içerinde oyun planı, final paslarında yanlışlar, geciken değişiklikler, hamleler özetle... Mutlak surette konuşulması gereken konular ama zamanı değil bu takım için. Bu takımın şu zorlu süreçten kazanarak, puan toplayarak çıkması gerekiyor... Gerisinin çok da fazla önemi yok. İç yapımlarla yola devam...

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