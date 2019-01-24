Kestirme yol...

Hafta sonu yaşanan hakem ve VAR faciası sonrası bir an evvel futbola dönmeyi başarmak gerekiyordu.

Avrupa'ya gitmenin en kestirme yolu olan Türkiye Kupası'nda böyle bir psikoloji ile rakip kim olursa olsun turlamak önemliydi.

Psikolojik faktörlere eksik oyuncuları da eklersek durumun önemi daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum.

Oynamayan yer bulamayan ve merak edilen oyuncularını sahaya sürme fırsatı da bulmuş oldu Ünal Karaman.

Transfer yasağı ve sakatlıklar düşünüldüğünde, sezonun zorluğu hesaba katıldığında; dün sahaya çıkan İbanez, Batuhan, Berkay, Abdülkadir Parmak gibi oyuncular'ın alternatif olmayı ne kadar istediklerini de gözlemleme fırsatımız oldu.

Mesela; Abdülkadir Parmak bu işaretleri uzun süredir veriyordu ve üzerine koyarak performansını da yükselttiğini düşünüyorum.

Berkay ise takımla birlikte süre aldıkça o herkese nasip olmayacak yeteneklerini de bizlere izletecek gibi.

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Bir öz evlatçı (üretme, bulma, değerlendirme, aidiyet vs) olduğum halde bugüne kadar hiç bir şekilde ona dair bir şey yazmadım.Bekledim. Batuhan Artaslan'dan bahsediyorum. Çekingen, ürkek, utangaç vücut dilinle bu kurtlar sofrasında işin hayli zor...Özellikle seni izliyorum Batuhan.Fiziksel özelliklerini "cesaret, risk alma, yönetme, oynama, oynatma, liderlik etme" gibi aslında psikolojik bir takım egzersizlerle birleştirip; bugünkü halini yukarılara taşımak senin elinde!Hocan sana ısrarla şans veriyor, vazgeçmiyor ama neredeyse gol sevinçlerinde bile çekingenliğin göze batıyor(!) Böylesi kriz anlarında en az 2-3 oyuncu daha parlayacak.Bu hiç değişmez. İleride çocuklarına anlatacak hikayeni şu an kendin yazıyorsun. Keşkeler yerine iyikilerini anlatman dileğiyle.