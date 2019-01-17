Asma köprü...
Trabzonsporluların haftalardır akıllarında tek bir soru var.
Sosa-Onazi ikilisinin yerinde kimler oynayacak.
O taş gibi köprünün yerine ne yapılacak?
Bu denli; geçiş üstünlüğü veren, geçiş rahatlığı oluşturan, iletişimi, ulaşımı sağlayan böylesi bir sağlam köprünün yokluğu nasıl telafi edilecekti?
Son dönemlerde hiç bu kadar bir sonraki karşılaşma odaklı düşünüldüğünü hatırlamıyorum.
Güzel ve etkili oyunuyla Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı ikinci sırada bitirilmişse burada Sosa- Onazi ikilisinin çok büyük katkısı vardı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman o bölge için eldekilerden bir çözüm üretecekti koşullar gereği...
Hemen maç içinde Batuhan'ı kenara alıp, Abdülkadir Parmak hamlesi yaptı.
Elbette bir hazırlık maçı idi Başakşehir mücadelesi düşünüldüğünde.
Kaygılar daha da büyüdü belki de.
Ama şu görülmüş oldu, zaman ve koşullar yeni bir köprü kurmanıza imkan vermiyorsa, elinizde, havadan ve sudan geçiş yolları da var. Ünal hocanın oyuna hamlelerinde görüldüğü üzere.
Gençler bu sorumluluğu alabilirler.