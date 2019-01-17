Trabzonsporluların haftalardır akıllarında tek bir soru var.

Sosa-Onazi ikilisinin yerinde kimler oynayacak.

O taş gibi köprünün yerine ne yapılacak?

Bu denli; geçiş üstünlüğü veren, geçiş rahatlığı oluşturan, iletişimi, ulaşımı sağlayan böylesi bir sağlam köprünün yokluğu nasıl telafi edilecekti?



***



***

