Tecrübe kazandı

Abdullah hoca maç öncesi beklediği gibi bir Trabzonspor buldu karşısında.

Önde basan, oyuna hükmeden bir Trabzonspor vardı ilk yarının ilk bölümünde.

O dakikalarda ürettiği baskıyı golle sonuçlandıramayan Trabzonspor 20. dakikadan sonra oyunu tamamen rakibine teslim etti.

Başakşehir takımı bu dakikadan sonra pozisyon da buldu, golleri de.

Sosa-Onazi ikilisinin bozulması gibi bir dezavantajla maça başlayan Trabzonspor bir de maç içinde tecrübeli sağ bek Pereira'dan yoksun kaldı.

Pereira ile birlikte deneyim, tecrübe, futbol aklı da azalmış oldu saha içerisinde.

İkinci yarıya kalesinde gördüğü golle başlayan Trabzonspor'da moraller tamamen bitme noktasına gelmişti ki Ekuban'ın golü geldi.Yaş ortalaması yüksek Başakşehir takımında temponun da düşmesi ile birlikte Trabzonspor'un rakip kalede görülme oranı arttı.Ama son vuruşlarda etkili işler gelmedi.Direnç düştü, orta sahaların da kaybolması ile oyun her iki kale önünde oynanan güçsüz bir görüntü verdi.Yusuf Yazıcı'nın muhteşem golü son bölümde tribünleri tekrardan umutlandıran gol oldu.Hakem kararları, hakem vücut dili, VAR'ın hiç müdahil olmadığı birkaç kritik pozisyon geceye ayrıca damga vuran unsurlar oldu.Doğru hedef, doğru planlama ile gelecek sezonun yapılanması olarak düşünülen bir sezon yaşandığını kabullenmek gerekiyor.İyi oyuncuları var Trabzonspor'un.İlk yarıya da böyle başlanmıştı.Enseyi karartmamak lazım.Favori kazandı neticede.