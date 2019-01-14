Domatesin tadı...

Bazen bir domatesten aldığınız lezzet sizi çocukluğunuza kadar götürür ya hani.

Yusuf ve Abdülkadir de öyle oldu...

Onların verdiği lezzet Trabzonspor camiasını kuruluşuna kadar götürdü.

Kuruluş, yükseliş dönemleri görüldü onlarda.

Sonra Hüseyin ve Uğurcan'a sirayet etti bu durum.

Kamp döneminde denemeye alınan çocuklar artık çalışırsak, gelişirsek, okursak "bizler de o formanın sahibi olabiliriz" öz güveniyle uykuya dalıyorlar.



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Yıllar boyu yiğitlerin kamçısı olduğu iddia edilen borçlar; kulüplerimizde yöneticiler marifetiyle pek de öyle olmadı.

Trabzonspor da bundan nasiplenenlerden oldu.

Şimdi ise yükleri bir bir azaltıp, ekonomik anlamda düşüşü durdurma ve yükseliş planlanıyor.

Büyük maliyetlerden kurtulup, yerine düşük rakamlı, daha "aç" ve forma aidiyetli oyunculara yöneliyorlar.

En önemlisi Ağaoğlu'nun ifadesiyle "üzerinde oturdukları madeni" işletmeye açıyorlar...

Elbette doğruyu yapıyorlar.



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Mali disiplin sağlandığı takdirde en basitinden olacak olanı söyleyeyim.

"Bir daha bu ligi böyle bulamayız" sözü sık kullanılanlardan çıkarılacak.

Çünkü uzun yıllardır "bir daha böyle bulunmayacak" sezonlar yaşıyoruz ligimizde.

Sen doğruları yap, sezonu sen "doğrula".

Ha şunu da not edelim.

Futbolun acımasız yüzü bana şunu da yaz diyor çünkü...

Sportif başarı durumunuz "tüm iyilerinizi kötü yaptığı gibi, tüm kötülerinizi de iyi yapabilir" Maalesef!