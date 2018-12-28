Gereken her şey yapılacaktır

Yaşamadan öğrenilmeyen "futbol yanlışları"ndan Trabzonspor da tıpkı tüm kulüplerimiz gibi nasibini aldı. Vaziyet ortada. Kurtuluş formülü ise aslında çok basit... Ve şu an yapılmaya çalışılan da bu! Geçmişte yapılanları yapmamak. Transfer dönemlerinin iştah kabartan tarafını, cazibesini anlatmaya çok fazla gerek yok. İhtiyaç tespiti ve bu ihtiyaca uygun düşük maliyetli, adaptasyonu kısa sürecek, aidiyet duygusu gelişmiş oyuncuların Trabzon'a getirilmesi gerekiyor.. Trabzonspor yönetimi de tıpkı taraftarları gibi hangi bölgelerin transfer ihtiyaçlısı olduğunu biliyorlar. Ketum davrandıklarını düşünüyorum. Gerekenler, koşulların izin verdiği şekilde hayata geçirilecektir.