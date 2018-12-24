Ömür dediğin... – Olcay Çakır – Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ömür dediğin...

Adeta bir kampanyaya dönüştürülen "Abdülkadir Ömür kolay düşüyor" algı yönetimi bazı maçlar özelinde hakemler nezdinde etkisini göstermedi değil! Ama dün akşam bu algıya, pozisyonlara "yakın" durarak yerinde müdahale etmiş oldu. Abdülkadir Ömür bir sahne aldı pir sahne aldı. Attığı gollerle, mücadelesiyle takımının rahat nefes almasında önemli rol aldı.
Oynadığı şık ve karşılığında aldığı sonuçlardan sonra yarışın içinde "Ben de varım" diyor .
Ve bunu; yakaladığı "ideal" kadrodan belki de onu yukarıya taşıyan en önemli oyuncularından mahrumken diyebiliyor. Dün akşam Sosa gibi olmazsa olmaz bir isimden, maestrosundan yoksunken bunu yapabiliyor. Ligin belki de en iyi sağ bek performans üreticisi Pereira'sından uzak kalmışken bunu yapabiliyor. Buna Hüseyin'le iyi ikili olmuşken Troure'sinden de mahrum kalarak başarabiliyor.

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Rizespor ligin sonuncusu olmasına rağmen aldığı 9 beraberlik ve 1 galibiyet ile aslında ligde 10 rakibine karşı başa baş mücadele verdiğini de göstermişti. Bu önemli veri üzerinden devam edecek olursak, dün akşam Rizespor ön tarafta etkili isimleriyle arzuladıkları gollere erişemeseler de önemli pozisyonlara girdiler. Eksik, önemli taşları yerinden oynamış Trabzonspor'da akan oyunda bir de Onazi'nin sakatlanıp çıkmasına rağmen Trabzonspor'un farklı kazanması önemliydi.
Onazi ile ilgili gelen haberin sevimsizliğine "geçmiş olsun" haricinde diyecek çok bir şey yok. Onun çıkışı sonrası yaşanan bocalama dönemi iyi analiz edilecektir. Devre arasına bu seviye futbol ve sıralamada bu seviyede girmek uçaklarda yer kalmaması demek. Bizden erken uyarı, rezervasyon için!

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