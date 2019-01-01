Hafıza tazeleme (1)

nsanoğlunun unutma eğilimi, hatırlamak dahi istememe durumu malum...

Haliyle dün yok, bugün bile şüpheli olduğu için; geçmiş maç yazılarıma bakıp şöyle kısa bir yarı sezon değerlendirmesi yapayım dedim.

17 maç oynanmış ve türlü türlü hikayeleri olmuş hepsinin. İki gün bu konuyu okuyacaksınız.



Ligin lideri ve baştan favorisi Başakşehir karşısında Trabzonspor hiçbir şey üretememiş ve kaybetmişti.

Kötü başlangıçlı bir lig için 'emare' başlığı tercih etmişim ve emareler yok demişim. Akabinde, iç sahada Sivas karşısında ilk defa "Sosa-Onazi" ikilisi sahne alıyor ve Trabzonspor'da futbol anlayışında değişimin de ilk adımı atılıyordu.

Deplasmanda Ankaragücü ile -ki sonradan herkesin o zemine itiraz ettiği düşünülürse- zor koşullarda ve hakemin de yanlış kararıyla 2 puan bırakılacaktı.

"Bir fırtına tuttu" başlığıyla yazdığım Galatasaray derbisinde öne çıkan şey skor kadar Onazi-Sosa birlikteliği olmuş.

Tabii eksik rakip karşısında temponun düştüğü bir ikinci yarı da...

Milli ara dönüşünde Alanya karşısında mutlak favori olduğu düşünülen Trabzonspor, ilk kez kendisine orta alanda sert ve tedbirli olununca bocaladığının işaretlerini vermiş ve kaybetmişti.

'Ligde her takım her takımı rahatlıkla yenebilir'in sıklıkla telaffuz edildiği dönemlerdi aynı zamanda.

Ders gibiydi.



Göztepe maçında affedilen Burak ilk 11'de başlarken, Rodallega kenarda bekliyordu ve bu durum yazıma 'empati' başlığıyla taşınıyordu.

Kaçan penaltı maçın en unutulmaz anlarından biri olarak sezon boyu hatırlanacak durum oluyordu.

Ve Onur protesto edilecekti.

Kasımpaşa maçında ise Burak- Rodallega bu kez birlikte başlıyor ve maç muhteşem bir geri dönüş hikayesiyle bitiyordu.

Annesini kaybeden Ünal hocadan yoksun halde Akhisar'a gidiliyor ve karşılaşma Sosa'nın müthiş golüyle adeta kırılıyordu.