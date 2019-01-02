Hafıza tazeleme (2)

Erzurumspor maçında; adeta kapanan takımları açma ve milli aradan dönüş sendromu yaşanacaktı ve yarışta kaybedilen 2 puan için hayıflanılacaktı. VAR'a hakemi yönlendirme konusunda ciddi eksiklerin ortaya çıktığı Antalya maçında Salih Dursun "evet penaltıydı" itirafında bulunacaktı maçtan sonra. Ve kayıp hanesine 2 puan daha yazılacaktı. Bursaspor maçına "hezimet gecesi" başlığı atarak Burak Yılmaz'ın kopuşunu anlatmışız adeta. El ve kolla başlayan ve "yolla" devam eden bir sürecin başlangıcıydı o gece...

Ve Trabzonspor'un alt-üst olduğu Malatya karşılaşması ve bir yükselişin başlangıç yenilgisi... Ne olduysa ondan sonra oldu. Onur ve Burak süresi kadro dışı kaldılar. Akabinde Fenerbahçe önünde mükemmel bir futbol resitali, Hüseyin ve Uğurcan'la yeniden "toprak üretiyor" farkındalığı... Artık 2 adet yeni pırlanta gibi 11 oyuncusu olmuştu Trabzonspor'un, Kayseri'yi geçerken... Ekuban'nın anne göz yaşları geceye damga vuruyordu.

Abdülkadir'in bir türlü aşılamayan Konyaspor defans hattına seri çalımlarla girişi ve kilidi açışı... Bireysel performansının konuşulmaya başlanması ve "yere kolay düşüyor" sözlerinin de ayyuka çıkmasına sebep oluyordu. Oysa öyle değildi, onlar da biliyordu. Sonra Beşiktaş deplasmanında VAR'a gidilemiyor, VAR'sızlık yine öne çıkıyor puan hanesine 2 puan daha eksik yazılıyordu. Sosa sakatlanıyordu. Rize maçında ise aşil tendonu kopan Onazi'nin moral bozukluğu skordan daha fazla konuşuluyordu. Herkese mutlu, sağlıklı bir 2019 diliyorum.