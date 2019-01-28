'Parmak izi'

Sahada tedbirli, temkinli, büyük takımları yenme ya da puan alma konusunda iyi işler yapmış Sivasspor vardı. Bu oyunu oynama konusunda yine başarılı oldular ve Trabzonspor'a o alanları bırakmadılar. Çıkarken kaptırdığı topları Trabzonspor rakip ceza sahası önüne kadar götürdü ama final pasları ya gelmedi ya da etkili değildi.

Ünal Karaman'ın Abdülkadirleri yerleştirdiği yerler oyun içinde değişince oyuna da Trabzonspor adına hareket geldi. Abdülkadir Parmak orta alana geldikten sonra oyun görüşü, Yusuf Yazıcı ve stoperlerle uyumu ile o bölge için aranan isim benim dedi adeta. İlk yarıda sıkışan oyunun ikinci yarıda hareketlenmesi için bir tarafın gol bulması gerekiyordu. Sivasspor'un orta-şut karışımı ile finallenen bir hücumunda Kone golü bulunca oyun da hareketlendi.

Sol tarafı etkisiz kullanan, oradan pozisyon da veren Trabzonspor bu kez Filip Novak, Anthony Nwakaeme ile hazırladıkları pozisyonu karşılaşmanın iyisi Abdülkadir Parmak muhteşem bir vuruşla gole çevirdi ve durumu eşitledi. Topun bu bölümden sonra her iki kalede de sıklıkla görüldüğü anlarda her iki takımında etkili atakları geldi.

Goller oyunu çözen ve güzelleştiren unsurlardı. Dün akşam Trabzonspor Sosa ve Onazi'siz oyunda altenatif çözümleri de test etti. Abdülkadir Parmak o bölgede oyunu iki yönlü oynayabileceğini göstermiş oldu. Trabzonspor önemli eksiklerle gelinen Sivas deplasmanında 2 puan kaybetti ama yeni bir oyuncu kazandı: Abdülkadir Parmak.