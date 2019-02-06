Eski bir Türk filmi!
Ankaragücü karşılaşmasında Trabzonspor'un verdiği sinyalleri doğru okumak gerekiyor.
Sakatlıkları nedeniyle sahada olmayanları saymaya kalkınca durumun vahameti daha da net olarak ortaya çıkıyor.
Deneyimli oyuncuların gençlerle bütünleşmesi nerede; gençlerin birlikte bir şeyler üretme kabiliyeti nerede...
Elbette dağlar kadar fark var ve bu farkın olması da gayet doğal.
Bu yük bu çocuklara fazla. Yükün üstüne ekstra yükler atmak yerine desteklerle yükü hafifletmek gerekiyor.
Krizler, zorluklardır insanı geliştiren, dayanıklı kılan.
Bu zor dönem de gençler için böyle bir dönem olarak dikkate alınmalı.
Hulusi Kentmen'li eski Türk filmlerinden hatırladığımız o; mecburiyetten, evin tüm yükü üstünde kalmış, ailenin küçük ama büyük çocuğu gibi.
Aldığı sorumluluk ya da ona yüklenenle birlikte ileri geri sürekli bir şeyler yapma derdinde.
Diğerleri öyle hakeza...
Sakat vermeyelim kafi denildi. O bile olmadı, Batuhan da sakatlandı.
İki maç üzerinden nasılsa denilmiş olmalı ki, itiraz edemem.
Ben öyle anladım olanları.
Yeni kazanım: Arda Akbulut.