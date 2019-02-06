Eski bir Türk filmi!

Ankaragücü karşılaşmasında Trabzonspor'un verdiği sinyalleri doğru okumak gerekiyor.

Sakatlıkları nedeniyle sahada olmayanları saymaya kalkınca durumun vahameti daha da net olarak ortaya çıkıyor.

Deneyimli oyuncuların gençlerle bütünleşmesi nerede; gençlerin birlikte bir şeyler üretme kabiliyeti nerede...

Elbette dağlar kadar fark var ve bu farkın olması da gayet doğal.