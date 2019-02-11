VAR'a rağmen
VAR'a gitme gereği dahi duymayıp kendinden emin bir şekilde ev sahibi lehine direkt penaltıya hükmetmek güzel!
Diagne'nin, sarısı varken üstelik; atağa kalkan oyuncuya arkadan müdahelesine de sarı vermemek, o da güzel!
İlk yarıyı kafana göre dizayn edip bitirmek o da güzel... Ee peki ne olacak bu Türk futbolu?
Gencecik oyuncuların sisteme inancı gibi safsatalar?
İkinci yarıda her şey yeniden başlıyor diyoruz!
Umut var Trabzonspor takımında, Abdülkadir Parmak hamlesi yapıyor oyun daha da güzelleşecek diyoruz!
Ümit VAR ama kafasına göre var!
Ekuban'a ceza sahası içinde yapılan hareket için lütfen bir VAR'a gidiyor hakem...
Dünyanın gözü önünde herkesin bir ekran yardımıyla görebileceği ve hakemlik geçmişi gerekmeyen netlikte penaltıyı izlemesine rağmen "oyna devam" deniliyorsa kapatın siz bu tezgahı...
Dün akşam gencecik çocukların umutlarıyla oynadınız.
İki maçta fişini çektiniz Trabzonspor'un. Başakşehir bir, bu maç iki...
Bir de skandal VAR dönüşü sonrası orta alanda tüm kararları doğru verme güzelliği.
Bu lig size güzel ne diyelim!
"İzledim, temas görmedim" öyle mi?
Siz de haklısınız tabii.
Dillendirme "dinlendir" ile meslek icrasına devam edebiliyorsunuz çünkü.
Güçlüden yana pozisyon almalarınız nereye kadar?
Yazık çok yazık!