VAR'a rağmen

VAR'a gitme gereği dahi duymayıp kendinden emin bir şekilde ev sahibi lehine direkt penaltıya hükmetmek güzel!

Diagne'nin, sarısı varken üstelik; atağa kalkan oyuncuya arkadan müdahelesine de sarı vermemek, o da güzel!

İlk yarıyı kafana göre dizayn edip bitirmek o da güzel... Ee peki ne olacak bu Türk futbolu?

Gencecik oyuncuların sisteme inancı gibi safsatalar?

İkinci yarıda her şey yeniden başlıyor diyoruz!

Umut var Trabzonspor takımında, Abdülkadir Parmak hamlesi yapıyor oyun daha da güzelleşecek diyoruz!

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