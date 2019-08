Falcao şov yapar

Kolombiyalı yıldız çok başka seviye bir golcü. Mükemmel bir bitirici...

Falcao, Galatasaray'da neleri değiştirir?

Falcao golcü olarak Avrupa'da iz bırakmış bir futbolcu.

Allah vergisi yetenekleriyle her türlü gol vuruşunu yapabilecek bir kaliteye sahip. Ayrıca bekleyen değil, mükemmel pozisyon alabilen, topla dikine gidebilen, çabuk bir golcü.

Falcao gelecek, Galatasaray'da gol sorunu bitecek demek doğru bir yorum olmaz.

Çünkü futbol tek kişilik bir oyun değil.

Falcao kenarlardan beslendiği sürece üzerine düşen golcülüğünü hata yapmadan gerçekleştirir.

Tilki gibi kurnaz golcü Kolombiyalı yıldız golcü iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Ceza alanı içerisinde sinsice kendisini unutturup, tilki kurnazlığında pozisyonlara müdahil oluyor.

Eğer Denizli'deki maçta oynasaydı Diagne'nin vuruşunu gol yapar, Babel'in ortasında kalecinin üzerinden aşan topu takipçiliği sayesinde kafayla ağlara yollar, Selçuk'un kaçırdığı penaltıyı da golle sonuçlandırırdı.

Galatasaray 2 yıl üst üste şampiyon olurken iki tane gol kralı çıkardı.

Falcao çok başka bir golcü. Bir takımı hem öne iter hem kazanma duygusunu çoğaltır hem de doğrudan sonuca etki eder.

Galatasaray takım oyunu oynar, Gomis ve Diagne'ye yapılan servisler Kolombiyalı golcüye de sunulursa taraftar büyük keyif alır. Falcao da gol krallığını, Türkiye'de yaşar.



FEGHOULI TAKIMIN LİDERİ



Ameliyat olan Feghouli, Denizli'de oynamadı.

Yokluğu arandı mı?

Feghouli, Galatasaray'ın artık bir oyun hafızası ve oyun lideridir. Hırsı, çabukluğu, pes etmeyen karakteriyle son şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken sezonun da en iyi futbolcusu unvanını kazandı.

Feghouli geldikten sonra hem hücum hattı rahatlayacaktır hem de Falcao beklediği gollük pasları ve ortaları alacaktır.

Ayrıca Feghouli'nin katılımı Belhanda'yı da toparlayacaktır.

Çünkü Fas-Cezayir pas ortaklığı Galatasaray'ın son şampiyonluğunda ön plana çıkmıştı.



AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER



Fatih Terim'in kenarda olmadığı maçlarda Galatasaray kulübeden hiç yardım alamıyor? Yardımcılar yetersiz mi?

Fatih Terim'in yardımcılarının asla yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Ama bir Türk atasözü "At sahibine göre kişner" der.

Futbolcular, kulübeye baktıklarında başrol sanatçısını görmek isterler. Fatih Terim'in kulübedeki vücut dilinin neler ifade ettiğini oyuncular çok iyi bilir.

Bir bakışı yeter Terim bazen sözlü uyarılarla oyuncularına yanaşır bazen de bakışlarıyla, duruşuyla çok şeyleri ifade eder.

Galatasaraylı oyuncular sezon boyunca Fatih Terim ile kulübeden iletişim kurdukları için birden bire Ümit Davala ve Levent Şahin ile temas kurunca aynı pratikliği yaşayamıyorlar.

Terim'in dönüşü Galatasaray'ın saha içerisindeki dağınıklığını ve disiplinsizliğini de toparlar.

Seri önde oynamalı * Seri eleştiriliyor. Yanlış yerde oynatıldığı düşünülüyor. Performansını nasıl buluyorsunuz?

Seri mükemmel ayak bileklerine sahip, top kontrolü üst düzeyde olan ve tek pası müthiş oynayan bir oyuncu. Seri'den katkı almak istiyorsan ön libero oynatmayacaksın.

Nzonzi takıma girdikten sonra Seri özgürlüğünü ilan edip, çabukluğu ve hızlı pas yapma yeteneği sayesinde Galatasaray'ın gol yollarına katkı sağlayacaktır.



NZONZI ÇARE OLUR



Galatasaray ağır oynuyor.

Hücuma yavaş çıkıyor, orta sahası çabuk geçiliyor. Nzonzi bu bölgedeki söküğü dikebilir mi?

Hazırlık maçlarında G.Saray'ın temposunu hiç beğenmedim.

Hatta bir espri yapıp bu yavaş oyunu dile getirmek adına "Mehter Takımı bile daha çabuk hücum eder" şeklinde bir ironi yaptım.

Hamzaoğlu ve Terim döneminde yaşanan şampiyonluklarda en büyük pay kanat oyuncularına aitti.

Yasin, Bruma, Rodrigues, Onyekuru ve Feghouli takımı öne doğru hızlı ve çabuk çıkaran oyunculardı.

Bu çabuk oyunun neticesi de G.Saray'a hem pozisyon ürettirdi hem de şampiyonluklar getirdi.

Babel ve Jimmy yavaş Babel ve Jimmy Durmaz ikilisi Galatasaray'ın kanatlarına asla hız getirmez. Emre Mor en hızlı silah gibi görünse dahi fiziksel olarak hazır değil. Fernando, Ndiaye ikilisi orta sahada hem güvenlik duvarını oluşturuyorlar hem de Galatasaray'ın hücuma çıkmasını sağlıyorlardı.

Nzonzi güçlü fiziği ile orta alanda meydana gelen söküğü kesin dikecektir. Seri de ön tarafa çıkıp hücuma katkı sağlayacaktır.



SELÇUK YANLIŞ DIAGNE DOĞRUYDU



Selçuk ve Diagne tercihleri eleştirildi. Ne düşünüyorsunuz?

Fatih Terim'in Denizli'de Donk'u kulübede oturtup Selçuk ile oyuna başlaması hataydı.

Selçuk iç saha baskısında veya deplasmanda öndeysen işe yarar. O Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kahramandır.

Ama bugünkü performansı, topa vuruş gücü geçmiş Selçuk'un kalitesinde değil.

Diagne'nin kampa geç geldi ama hazır geldi. Penaltıyı o atsa takımını 1-0 öne geçirirdi.

Galatasaray da maçı kazanırdı.



FATİH TERİM OLSAYDI MARCAO ATILMAZDI



Galatasaray, Denizli'de maçın içine hiç giremedi. Fatih Terim takımlarında böyle konsantrasyon sorunları görmeye alışık değiliz.

Sebebi ne olabilir?

Denizli yenilgisinden sonra Muslera "Kötü oynadık ve yenilgiyi hak ettik" diye bir açıklama yaptı.

Babel arkadaşlarını toplayıp, tribüne götürdü. Yenilgi konusunda özür dilettirdi.

Terim kulübede olsaydı Marcao o 2. sarı kartı görmezdi.

Çünkü Luyindama ve Marcao ikilisi ciddiyetten uzak ve kendilerine aşırı güvenle oynuyorlar. Bu iki oyuncunun yarattığı sıkıntıların bedelini takım ödüyor.

Oyuncular refleks gösteremedikleri anda kulübeye bakarlar ve Terim'den destek alırlar. Bu destek kulübeden gelmediği için Galatasaraylı oyuncular kendi içlerinde bir toparlanma süreci yaşayamadılar.

Terim ve oyuncular etletırnak gibi oldu. Denizli'de Terim olsaydı yenilmezdi.