Tüm izinler iptal!

Süper Kupa'yı kazandıktan hemen sonra lig arifesinde bir İtalyan takımı ile deplasmanda oynamak stratejik bir hataydı. Muslera'nın "Kurtarıcı" rolüne soyunması bile Galatasaray'ın farklı yenilmesini engelleyemedi.

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İtalyan Kondisyoner Alberto Bartali'nin "Doğru beslenmemişler ve fiziki düşüşteler" diye rapor verdiği 6 oyuncunun 2 haftalık izinleri iptal edilmiş.

Fiorentina önünde izlediğim Galatasaraylı oyuncuların Muslera ve Luyindama hariç hepsinin izinlerini iptal edip, Florya'da zorunlu kampa alırdım.

Böyle rezil bir futbol anlayışı olur mu? Mehter takımı bile Fiorentina önünde Galatasaraylı oyunculardan daha hızlı hareket ederdi.

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Fernando'nun aklının ile Henry Onyekuru'nun hızı ve çabukluğunun eksikliği hissediliyor. Fernando'nun eksikliği Luyindama-Marcao ikilisinin de ayarlarını bozdu.

Topu ayağında fazla tutan, rakip kaleye hızlı ve çabuk gidemeyen Jimmy Durmaz'ın karşılaşmanın ilk yarasında İtalyan savunmasının hediye ettiği topu egoistliği yüzünden tek hamlede Diagne'nin önüne atmaması büyük ayıptı.