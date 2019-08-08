Radar gibi – Levent Tüzemen – Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Radar gibi

, sezonu üç kupa ile kapattı. Yeni sezon öncesi 'yı alarak moral kazandı. Bu başarının bir başka öyküsü de Terim'in Galatasaray'ın başında 20. resmi kupasını almasıydı.
Terim, koleksiyonuna da yenisini ekledi.
Akhisar, bir alt ligde mücadele edecek olmasına rağmen Süper lig takımı görüntüsünü verdi. 'ın öğrencileri topu Galatasaray'a bırakıp mükemmel bir alan savunması yaptı.
Akhisarlı oyuncuların dirençli mücadelesi Galatasaray'ın çok etkili olmasını ve bol pozisyon bulmasını engelledi. Kapanan Akhisar'ı açmak için takım oyunundan uzaklaşan Galatasaraylı oyuncular işi bireyselliğe döktü.

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Luyindama, Seri, Selçuk, , Jimmy hatta Babel oyun kurma görevini üstlendiler. Bu bireysellik Galatasaray'ın keyif veren bir futbol oynamasını önledi. Çilingir rolünü üstlenen Belhanda, Akhisar kilidini mükemmel gol ile açtı. Ege temsilcisi direncini kaybetmeden Galatasaray ile kafa kafaya oynadı.
Galatasaray, çabuk, hızlı ve dikine oynayamadı. Onyekuru'nun hızına Feghouli'nin aklına ve çabukluğuna eğer son şansını iyi kullanırsa Emre'nin süratine ve Falcao gibi bir golcüye ihtiyacı var. Çünkü Jimmy ve Adem top ayaklarındayken oynayan futbolcular.
Seri yine mükemmel oynadı.
Fildişili yıldız, çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Oyunu radar gibi süzüyor, top tutmayıp çabuk oynuyor.
En önemlisi rakibin markajına girmiyor. Galatasaray'ın 'nun yeri dolmalı kanatlar, çabuklaşmalı.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 08 Ağustos 2019, Perşembe
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