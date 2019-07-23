Babel büyük şans

"Galatasaray’ın yeni transferi yabancılık çekmeyeceğini Leipzig maçında gösterdi. Çalım becerisi ve topa vuruş kalitesi üst düzey. Katkısı çok olur"

Babel ilk maçta 2 gol attı.

Galatasaray'a bu sezon neler katacak?

Babel oynadığı her takımda golcülüğünü kanıtlamış, kaliteli bir futbolcu. Galatasaray'da yabancılık çekmeyeceğini Leipzig ile oynanan ilk maçta gösterdi. Süper Lig'i tanıması, rakip savunmaların çoğunun özelliklerini bilmesi Babel için büyük bir şans. Hollandalı yıldızın pozisyon bilgisi, çalım becerisi ve topa vuruş kalitesi çok üst düzeyde. Galatasaray'da sadece asist yapmayacak, gol gücüne de ciddi katkı sağlayacak.



Yenilerden Jimmy Durmaz'ın performansı beğenildi. Adem Büyük ise göz dolduramadı.

Siz nasıl buldunuz?

Jimmy Durmaz geçen sezon Fransa'da etkili oynadı. Stil olarak Arda Turan'a çok benziyor.

Topa hakimiyeti, kuvveti ve hızlı hücuma çıkışı en büyük özellikleri. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon 3 kulvarda oynayacağını düşünürsek Jimmy Durmaz kulübeyi güçlendirecektir.

Rekabet ortamını da tırmandıracaktır.

Adem Büyük'ü bu tür maçlarda değerlendirmek yanlış olur. Çünkü Adem lig maçlarında ön plana çıkmayı sever. Galatasaray'da zaten kadro dengesi kurulmadı. Birçok oyuncu geç katıldı.

Feghouli bile henüz kampa gelmedi.

Sıçrama yeteneği en iyi oyunculardan biri olan Adem'in gücü, kuvveti ve özellikle pozisyon bilgisiyle Galatasaray'a faydalı olacağına inanıyorum.



DEPLASMANDA GOL ATMAK ŞART



Trabzonspor ekol bir takım olan Sparta Prag ile eşleşti?

Temsilcimizin tur şansı nedir?

Trabzonspor kadro kalitesini korudu. Özellikle Obi Mikel'in transferi taktiksel anlamda Trabzonspor'a ciddi güç katacaktır. Çek takımlarını çok sevmem. Çünkü bu takımlar sistem takımıdır, koşu kalitesi ve mücadele anlamında mekanik bir görüntü sergiler.

Trabzonspor'un da Sosa, Yusuf Yazıcı, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür gibi çok yetenekli oyuncuları var. Zor bir eşleşme. Kaliteli maçlar izleyeceğiz.

Trabzonspor'un ilk maçı Prag'da oynamasını avantaj olarak görüyorum.

Atılacak 1 gol savunma anlamında sahaya yansıtılacak olan kompakt futbol Trabzonpor'a turu getirir.



BARTALI FARKI



Kondisyoner Bartali sezon başı idmanlarında başrolde.

Neyi fark ettirir?

Bartali geldikten sonra Galatasaray fiziksel olarak güçlendi. Sezon başı Bartali gibi bilgili bir kondisyonerin eğitimini alan oyuncular 3 kulvarda zorlanmazlar. Geçen ocak ayında eğer Diagne, Bartali'nin kamp programına dahil olabilseydi fiziksel bakımdan güçlenip, gol yollarında etkili olur ve "Neden koşmuyor?" sorularına muhattap olmazdı.