5 geldi 5 daha lazım

"Ozornwafor kiralanır Galatasaray’a tecrübeli yerli kaleci, yerli alternatif stoper, iki orta saha ve bir golcü şart"

Galatasaray 5 transfer açıkladı (Adem, Babel, Ozornwafor, Şener, Jimmy). Gelen isimleri nasıl değerlendirirsiniz?

Yeni transferlerin ortak yönleri Ozornwafor dışında bonservis bedellerinin olmamasıdır. Nijeryalı stopere de ödenen paranın 300 bin euro olduğunu düşünürsek onu da bedelsiz kabul edebiliriz.

Ozornwafor dışındaki transferlerin hepsi Süper Ligi çok iyi tanıyor.

Yüksek tecrübeye sahipler.

Adem hariç Babel, Şener ve Jimmy'nin A Milli Takım oyuncuları olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Fatih Terim, geçen sezon kulübeden destek alma konusunda sıkıntılıydı. Bu transferler Terim'in elini güçlendirecektir.

Çünkü Galatasaray sadece ligde değil, Avrupa ve kupayla üç kulvarda birden mücadele edecek.

Adem güçlü ve Türkiye'de sıçrama yeteneği en yüksek oyuncudur. Kalitesini beğenirim, büyük kulübe eğer 31 yaşında gecikmiş olarak geliyorsa bu tamamen kendi hatasıdır.

Babel, olgunluk yaşadığı dönemde tecrübesi ve yetenekleriyle sadece sonuca katkı sağlayan bir oyuncu olmaz gol bölgesinde görev yapacaklara da mükemmel ortalar gönderir.

Şener'i, Fenerbahçe'nin bırakmasına çok şaşırdım. Yaş olarak uzun yıllar hizmet edebilecek konumda. Şener bir hücum beki olarak savunmaya rekabet getirecektir.

Fransa'da mükemmel bir sezon geçiren Jimmy, sadece kanatlarda değil, forvet arkasında da verim sağlar.

Nijeryalı Ozornwafor'u G.Saray'a gençliği ve yeteneği getirdi. Ligi öğrenmesi için Süper Lig'de bir kulübe kiralanması daha doğru olacaktır.



İlk 11'de eksikler var hangi bölgelere nokta atışı yapılmalı?

G.Saray savunmasının göbeğinde Luyindama-Marcao ikilisi banko. Ancak bu ikilinin alternatifi yok. Sadece Donk'u partner olarak bırakmak yetmez. Ahmet Çalık performans olarak etkisiz kalıyor. Semih Kaya da Sparta Prag'a geri döndü. Mutlaka 1 ya da 2 yerli stoper alınmalı. Ndiaye takımdan ayrıldı, Fernando da Sevilla yolcusu görünüyor. Transfere ihtiyacı yok dediğimiz halde önemli bölgelerde eksiklikler göze çarpıyor. Orta sahanın boşaldığını görüyoruz. Banega ile birlikte Melo tipi oyuncu alınmalı.



Diagne geçtiğimiz günlerde adeta taraftara trip atarak, "Gitmeyeceğim" açıklaması yaptı. Bu savaş ne doğurur?

Sosyal medya bağımlısı Diagne'nin yaptığı kontrolsüz paylaşımlar kendisinin ve yönetimin başını ağrıttığı gibi taraftarı da öfkelendiriyor.

Diagne'nin, taraftarlarla restleşmesini cahilce buluyorum. Galatasaray taraftarının da büyük paralarla alınan Diagne'ye "Defol git" demesini doğru görmüyorum. Yönetim acilen Diagne'ye uyarı göndermelidir.

Kulüp yöneticileri, "Futbolcu-taraftar" polemiğini önlemek için yerli ya da yabancı oyunculara imza attırdıkları gün yaşadıkları ülkenin, camianın, taraftarların hassasiyetleri konusunda bilgi vermelidir.

Hatta yönetimler sözleşmeye "Kulübü yıpratacak, taraftarı kızdıracak paylaşımlarda bulunmayın" şeklinde cezayı da içerecek bir madde koymalıdır.



Galatasaray'dan bu sene gidecek oyuncular kim olur?

Mariano, Fernando ve Nagatomo' yu satarak büyük paralar kazanma şansı yok. Belhanda, Feghouli, Marcao talipleri olan oyuncular. Ancak Galatasaray'da ücretler yüksek olduğu için çoğu gitmeyi düşünmüyor.

En pahalı isim konumunda gol kralı Diagne gözüküyor. Senegalli'nin haritadaki yönü Suudi Arabistan gibi görünse de Juventus'un ilgisi olduğu söyleniyor. Burada Galatasaray, Diagne'den veya herhangi birinden para kazanmak istiyorsa oyuncuyu itibarsızlaştırmamalı.





Vedat Muriç transferinde G.Saray, F.Bahçe ile yarışıyor.

Son olarak 3.75 milyon euro ve Ozornwafor kiralık olarak teklif edildi. Bu transfer nasıl sonuçlanır?

Eğer bir futbolcu bir kulüpten başka bir yere gitmeyi kafasına koymuşsa ondan verim alamazsınız. Vedat Muriç, Rizespor yönetimine sözleşme yenilemeyeceğini ve Şampiyonlar Ligi'ni oynamak için Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. F.Bahçe'nin bu transfere el atması tamamen psikolojik bir savaş. Yani F.Bahçe, "Eğer Vedat G.Saray'a gidecekse ucuza gitmemeli" diyor. Ve bu yüzden piyasayı kızıştırmaya çalışıyor. Rize, Vedat'ı satmazsa ve takımda tutmaya çalışırsa, geçen sezonki performansını bulamaz. Bedeni Rize'de aklı Galatasaray'da olan Vedat'tan Rizespor'a hayır gelmez.



Muslera'nın geçen sezon yedeği İsmail Çipe'ydi. Türkiye Kupası haricinde son haftadaki Sivasspor maçında görev yaptı. G.Saray'a tecrübeli bir yedek kaleci gerekiyor mu?

Muslera'nın arkasına mutlaka tecrübeli bir yerli kaleci alınmalı.

İsmail Çipe, şans bulmasına rağmen istikrarsız bir görüntü sergiledi.

Kupada Hatayspor ile oynanan rövanş maçında çok ciddi hatalar yaptı ve kafalara soru işareti bıraktı.

G.Saray'ın üç kulvarda oynayacağını düşünürsek, Terim'in rotasyonda elini güçlendirmesi adına deneyimli bir yerli kalecinin alınması şart görünüyor