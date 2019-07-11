Omurga çatlamasın

Ndiaye gitti, Fernando yolcu. Omurganın çatlamaması için mutlaka çok kaliteli iki yıldız orta saha şart

Galatasaray'ın son transferi Emre Mor olacak gibi duruyor. 21 yaşındaki futbolcu Fatih Terim ile yeniden doğar mı?

Emre Mor için Allah vergisi yeteneklerini kullanma adına Galatasaray kulübü ve özellikle Fatih Terim son şanstır. Çünkü Avrupalı teknik adamlar bir futbolcuyu kazanmak için çaba harcamazlar, olaya profesyonel gözle bakarlar. Milli takıma Emre Mor'u ilk çağıran hoca olan Fatih Terim, genç yıldız adayının yeteneklerini ve neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Emre Mor, Fatih Hoca'nın torunu yaşında sayılabilir.

Terim; genç, yetenekli ve kendisini parlatacak ortamı bulmayan oyuncuları zirveye taşıyabilecek bir teknik adamdır. Emre Mor eğer Terim'in sözünden çıkmazsa yetenekleriyle bir türlü tırmanamadığı zirveye oturur yeniden birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girer.

Terim, Emre Mor'un son şansıdır ya adam olur ya da kaybolur.

Galatasaray yönetimi bu transfer döneminde de işi son güne bırakır mı?

Ndiaye'yi kaybeden Fernando'yu da satmayı düşünen G.Saray yönetimi merkez orta sahaya lig başlamadan önce mutlaka iki oyuncu almak zorundadır.

Galatasaray'ın omurgasının zarar görmemesi için bu iki futbolcu, mutlaka oyuna hükmeden, fizik gücü ve teknik kapasitesi yüksek olmalıdır. Bu oyuncular transfer döneminin son dakikalarında gelmemeleridir. En azından Avusturya'daki ikinci kampa katılmalıdır.?

MİTROGLOU KALIRSA YÜK ÇEKER

Mitroglou ve Diagne'nin gitmesini bekliyorduk ama ikisi de şu anda takımda. Mitroglou'nun da çok istekli olduğu söyleniyor. İki golcünün akıbetleri ne olur?

Yunan golcünün bir kalitesi olduğunu inkar edemeyiz. Ancak devre arasında Galatasaray'a geldiğinde 'tükenmişlik sendromu' içindeydi. Akhisar maçında attığı gol, pozisyon takipçiliğinin ve vuruş kalitesinin bir göstergesiydi.

Sezon başı antrenmanlarından fiziksel olarak güçlü çıkarsa Mitroglou, Galatasaray'ın gol yüküne yardımcı olur.

Diagne'yi bu kadar çok yıpratmanın anlamı yok.

Akıllı bir tüccar kendi malını kötüler mi? Başkan Mustafa Cengiz'in Diagne'ye sahip çıkmasını doğru bir strateji olarak görüyorum. Diagne sonuçta Süper Lig'in son gol kralı ve Galatasaray'da oynuyor. Gidip gitmemesi Senegalli oyuncunun elindedir. Ancak G.Saray yönetimi bu transfere düşük maliyetle asla izin vermemelidir.

ALTAY BAYINDIR YANLIŞ TAKIM SEÇTİ

Altay, F.Bahçe'yi tercih etti. Bu kararı nasıl yorumlarsınız?

TECRÜBE KAZANÇ!..

Gelen isimlerden Ozornwafor çıktığında yaş ortalaması 30.5. Takım biraz yaşlı değil mi?

Beşiktaş takımı iki yıl üst üste şampiyon olup, Avrupa'da da zirve yaptığında takımın yaş ortalaması oldukça yüksekti. Dünya futbolunda 30 ila 35 yaş arası oyuncular artık yaşlı sayılmıyor.

Ben oyuncunun yaşından çok kalitesine, tecrübesine ve katkısına bakarım.

Babel, Adem Büyük, Jimmy ve Şener tüm bu özellikleri taşıyor.

Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay'ı bırakmasına çok şaşırdım.

Kulüp ligde kalmayı başardıysa bunda Altay'ın büyük payı vardı. Fenahçe eğer Galatasaray'a çalım atmak için Altay'ı transfer ettiyse genç oyuncu adına hatadır.

Berke'yi oynatmayan, Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatmayı planlayan, üstüne Harun'u kadroda tutan Fenerbahçe zihniyetinde kaleci Altay'ın da şans bulacağını çok fazla düşünmüyorum.

Ersun Yanal herkesi bir kenara itip Altay'ı birinci kaleci yapmaz.

AKBABA GİBİ OLAMADI

Galatasaray'ın omurgasının zarar görmemesi için bu iki futbolcu, mutlaka oyuna hükmeden, fizik gücü ve teknik kapasitesi yüksek olmalıdır. Bu oyuncular transfer döneminin son dakikalarında gelmemeleridir.

En azından Avusturya'daki ikinci kampa katılmalıdır.

Vedat Muriç, Galatasaray'ı tercih ediyordu fakat Fenerbahçe'ye imza attı. Kararını neden değiştirdi?

Vedat Muriç maalesef Emre Akbaba'nın gösterdiği duruşu sergileyemedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Alanya F.Bahçeliler Derneği'nin eski başkanı olmasına rağmen mükemmel bir duruş sergileyerek, elindeki oyuncunun istediği takıma gitmesine izin verdi.

Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gelişinde Başkan Çavuşoğlu'nun da karakterli duruşunun payı büyüktür. Ama Rize Başkanı Hasan Kartal, G.Saray'a olan öfkesini Vedat Muriç'i F.Bahçe'ye zorla göndererek belgeledi. Muriç'e Rize yönetimi "Ya gidersin ya kadro dışı kalırsın" dedi. Muriç'in menajeri televizyonlara bağlanarak "Biz Galatasaray ile anlaştık" yorumunu yaptı. Muriç de "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ve Galatasaray'a gideceğim" dedi. Ne menajer Haluk Canatar ne de Muriç, bir Emre Akbaba ve Alanya Başkanı Çavuşoğlu gibi duruş sergiledi.

YENİ MELO BULUNMALI

Fernando'nun Sevilla'ya 4 milyon euro'ya gittiği konuşuluyor. Yeri dolar mı?

Galatasaray, 4 milyon euro'ya vermeyi düşündüğü Fernando gibi bir oyuncuyu aynı bedelle satın alamaz. Fernando'nun, son iki şampiyonlukta ciddi katkısı vardır.

Oyun zekası, oyun görüşü, pozisyon bilgisi, topa hakimiyeti mükemmel bir oyuncu.

Fernando'nun varlığı stoperleri de rahatlatıyor. Galatasaray oyuncuyla sözleşme uzatmayı önce denemeliydi.

Yılda 3.3 milyon euro kazanan Fernando, ısrarla Sevilla'ya gitmek istediğini söylemiş. Eğer Brezilyalı yıldızın bu isteği doğruysa takımda zor tutarsınız.

Galatasaray sezon sonunda serbest kalacak (14 gün sonra 32 yaşında olacak) oyuncunun da isteği doğrultusunda satıyorsa yapabilecek bir şey yok. Melo'dan sonra Fernando da Galatasaray'da hem iki şampiyonluk yaşadı hem de büyük iz bıraktı. Brezilyalı ön liberolar Galatasaray'a hep fayda sağlıyor.

Kadro mühendisliğinde onun yerine alınacak isim de imkan varsa Brezilyalı olmalı.