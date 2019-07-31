Drogba etkisi yaratır

Galatasaray’da herkes Falcao’yu bekliyor. Son yıllarda gol vuruşları en iyi olan santrfor. Gelirse Drogba etkisi yaratır, tribünler ayağa kalkar.

Galatasaray'da en önemli gündem maddesi Falcao...

Kolombiyalı gelirse Galatasaray'a ne katar?



Yolda yürürken ve alışveriş merkezinde gezerken, önümü kesen Galatasaraylılar, bana sürekli, "Falcao ne zaman gelecek" diye soruyor.

Yazılı ve görsel medyada da Galatasaray'ın sürekli Falcao ile flört halinde olduğu hatta imza aşamasına gelindiği haberleri çıkıyor.



YÖNETİMDEN TEPKİ YOK

Galatasaray yönetimi de bu haberlere olumsuz bir tepki koymuyor.

Falcao, son dönemlerde izlediğim gol vuruşu mükemmel olan en iyi santrfor.

Galatasaray, bu transferi bütçesine uygun bir şekilde tamamlayabilirse tribünler ayağa kalkar ve Falcao'nun gelişi Galatasaray'da bir Drogba etkisi yaratır.

Falcao, ceza alanı içinde golcülerde çok az rastladığım bir tek vuruş ustasıdır.

Kafayla attığı gollerde pozisyon alışı, rakibine yaslanışı ve markajdan kurtulması, "Bir golcü nasıl olur" derslerine örnek olacak güzelliktedir.



BERMUDA ÜÇGENİ

Seri ve Belhanda eski takım arkadaşı. Bu ikili nasıl bir performans sergiler?

İki oyuncunun da yüksek bir top tekniği var.

Belhanda oyun içerisinde çalım atmaktan çok, rakiplerini duvar pası yaparak geçmeye özen gösteriyor.

Ve bunu da saha içerisinde genelde Feghouli ile birlikte yapıyor.

Seri'nin; top tekniği yüksektir, dikine çabuk gider, mükemmel duvar pası yapar ve etkili şutlar atar.

Seri, Belhanda ve Feghouli üçlüsü pas uyumu konusunda mükemmele yaklaşır. Hücumda Galatasaray'ın bermuda üçgeni olacaktır.



EMRE'NİN SON ŞANSI



Bu iki yıldızın arkasına Josef de Souza gelirse faydalı olur mu?

Taraftar tepki gösterir mi?



Josef De Souza'yı F.Bahçe'de beğenerek izledim. Brezilyalılar'da ön libero oynama kültürü çok özel yer tutuyor. Melo ve Fernando, çok önemli katkılar verdi. Josef tam bir görev adamıdır. İkili mücadelelerden kaçmaz.

Rakipten top çalmanın yanı sıra, gol yollarına sızarak rakip kalede tehlikeli olur.

Futbolcu profesyoneldir işine bakar. Fenerbahçe'de oynaması konusunda fazla tutucu olmamak gerekir.



Emre Mor'un Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyor musunuz?

Daha önce de söylediğim gibi; bu transfer oyuncunun son şansıdır. Emre ya Fatih Terim ile yeniden doğacak ya da kaybolacak. Bunu bilen Celta Vigo yönetimi de oyuncuyu Terim'e emanet etti. Çok yetenekli ancak bir o kadar da sorunlu bir isim olan Emre, ilk 11 oyuncusu olursa takıma çok büyük güç katar. Milli takım kapıları yeniden açılır.

Son şansını kullanacak olan genç isim başarılı olursa şahsım adına mutlu olurum.



PSİKOLOJİK SAVAŞ VAR



Ali Koç'un TFF'nin Terim'e ödediği tazminatı sürekli dile getirmesini neye bağlıyorsunuz?

Ali Koç, birçok oyuncuyu transfer ediyor. Önüne gelene saldırıyor, hatta G.Saray'ın istediği oyunculara da el atıyor.

Ama Türkiye'de tek Fatih Terim var o da G.Saray'da.

Başkan Koç, Terim'i psikolojik savaşın içine sokup yıpratmaya çalışıyor.

Eğer F.Bahçe'ye geleceğini bilse Koç'un getireceği ilk isim Fatih Terim olurdu...