Lafı mı olur!

Futbolumuzun kalitesini sıradan Gürcistan'ı yenerek sözde üst seviyeye çıkaranlara karşılık, gerçek halimizi İspanya karşısında gördük. Tarihin en farklı yenilgisini alabilirdik. Onlar bizi süpürdü biz kenarda kaldık. Onlar pas trafiğinde resital verdi bizler yaya geçidi olduk. İspanya'yı Gürcistan'la bir tutan Montella maçtan önce geliştirmediği stratejiyi maç içinde de geliştiremezdi. İspanya'yı seyrederken eminim ki o da büyülendi.

İspanya ile aramızda 6 gollük fark yok, 20 yıllık fark var. İspanya bugünlere altyapıya verdiği değerle, yıllardır oturttuğu sistemle geldi. O sistem sadece saha içinde topu gezdirmek ve üst seviye oyunculuk değil, aynı zamanda kompleksleri köreltmenin bilgi ve birikim oluşturmanın eğitimi. Buna kültür deniyor. İspanya'nın kendisi için sıradan galibiyeti, bu kültürün görkemli zaferidir. O yüzden aramızda böylesine büyük bir uçurum oluşmuşken, toplumsal değerlerimiz çürümüşken, sahamızda yediğimiz 6 golün lafı mı olur?

Bizim günün şartlarına ve çıkarlarına göre konuşan futbol medyamız var, milli forma içindeki futbolcuları bile birbirine düşüren sosyal medyamız var. Bizde vicdanın ve bilginin altyapısı bile çökmüşken, Dünya Kupası finallerine katılsak hatta zafer yazsak ne olur? Bizim bir futbol ligimiz var ki transfer girdabının adı bile gurur!

Büyükler için yeni devran böyle dönüyor. Bilinçli olanlar buna "intihar" diyebilir ama "insanların futbolla uyutulma modelinde" acı gerçekler kapının önünde durur. Büyükler arasında savurgan bir ahenk varken, hazine sandığı bulanlarla kısıtlı imkanlarla ayakta duran takımlar arasındaki haksız rekabet oluşmuştur. "Şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmazlar" deriz ama sportmenliğin bile anlamı değişmişken, kazanmak için her yol mubah sayılırken, nefsine hakim olmayandan haksızlığa yargıç mı olur?

Futbol ülkemizde en çok vicdani duyguları engellemiştir. "Körü körüne sevda" dedikleri belki de budur! O yüzden son günlerde aynı sorularla muhatap olduğum insanlara cevabım değişmiyor. "Transfer rantlarını sorgulamıyorsan, kulübünün genç futbolcuları oynatacak cesarete sahip olduğunu görmek istemiyorsan ve diğer kulüplerle oluşan haksız rekabeti kendi çıkarların için olağan karşılıyorsan, senden iyi taraftar olur!"

Harcadıkları paralarla büyük denizlere açıldıklarını düşünenler için hayatın da kendi gerçekleri vardır. Gün gelir dümeni kırmaya para da yetmez olur! Haksız rekabete yem edilen takımlar formalarının içine öyle bir yürek koyar ki, o büyüklerin anahtarı altın olsa kapılar duvar olur. Oluşan tepkiler, giden umutlar, geleceğe borçlanmak da sisteme yem edilmenin üzerine kapak olur.

Bu sezon çuvalla para harcandı diye ligde sempatik ve sportmen bir film izlemeyeceğiz. Finiş çizgisine kadar at başı gitseler de hır çıkarmak, kaba saba cümleler kurmak ve hakemleri ipe çekmek büyük takım yöneticileri için kaçınılmazdır. Sosyal medyadaki trollerin yeni sezondaki zamlı tarifeleri de belirlenmişken, yanlışların ta kendisi olanları korumak adına "alternatif suçlu" her zaman bulunur. Bunları her sezon öncesi hatırlatırız ama hafızası balık olanın geleceği de bulanık olur.

Voleybolcu kızlarımızın "Dünya İkincisi" olmasının gururu çok büyük. Onların temiz elleri futbolun ayak oyunlarından bin kere değerliyse ve Türk sporunda böyle bir başarı yoksa, bu yaşımda her birinin ellerinden bir kez daha öpüyorum. Elimden gelen budur!