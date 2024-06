Şimdilik!

Portekiz maçından sonraki açıklamaları Montella'nın kartvizitindeki birçok şeyi silip götürmüştür. Bir teknik adamın farklı kaybettiği maçtan sonra yaptığı yorumlarda gördüklerimizi bizlerden saklamaya çalışması klasik kurnazlıktır. O yüzden bizde oluşturduğu soru işaretlerinin çengelinde fotoğrafları ters asılmıştır.

Çok mu zordu "kötü oynadık, ruhen ve fiziksel olarak Portekiz maçına hazırlanamadık" demek. Çok mu zordu kadroyu yanlış kurduğunu söylemek.

19 yaşındaki Arda Güler üzerinden kendisine yüklenirken, Samet Akaydın'ı bu takımda oynatan gücün sırrını duymak isterken, Abdülkerim Bardakçı'nın içler acısı haline de parantez açmalıyız.

H H H

Ne yazık ki kaybettiği güzellikleri kazanmak isteyen bir toplum değiliz artık, tek derdimiz maçı kazanmak.

Kazanmadığımız zaman kendimizi kurtarmak.

Bizim mesleki meselemiz; yapılmaması gerekenleri yapanların, yapmaları gerekenlerden neden vazgeçtiklerini sorgulamak.

Futbolun her köşesine uzanan kara para kasalarını işaret ederken; parasından başka hiçbir şeyi olmayanlarla parasından başka her şeyi olanlar arasındaki farkı anlatabilmek.

Üç kuruş kazanmak için üç gün üzerinden çıkarmadıkları terli gömlekleriyle gurur anıtı gibi duran hamalları, her gün yenisini giydiği ütülü gömleklerle hava atan kara para züppelerine mi değişeceğim?

H H H

Turnuvalar çabuk biter asıl mesele ülkemizdeki futbol düzeni.

Menajerlerin teknik adamlar ve kulüp başkanlarıyla "aynı dumanı çektiği" bir futbol dünyasında, asıl gösteriyi bu sezon ligde izleyeceksiniz.

Ölümün gözü seğirirken adresini celladına bırakmak gibidir futbol. Ve en çok da çocuklar tehlike altındadır.

Gözlerinize kara bantlar çekilirken izin veriyorsanız yarın ağlamak yok!

H H H

İstanbul Yenikapı'da geçen çocukluğumda mahallede 90 yaşını aşmış bir dede vardı Plevne Gazisi.

Hep sorarlardı ona "yeniden dünyaya gelsen ne olmak istersin?" Cevabını unutmadım; "kula kul olmayayım bana yeter." O adamı çok sevmiştim, kula kul olanların ve şerefsiz paraya uşaklık edenlerin itibar gördüğü zamanı hiç sevmedim.

Asıl ayıp; böyle insanları baş tacı eden toplum anlayışı.

Oysa kötülere karşı durmak bir toplumun merhamet sınavı, her türlü şartta direnen insanların da yaşama sanatıydı. Eskiden çok eskiden!

H H H

Sabahları işsiz ve umutsuz kalkan ama onurundan zerre kadar ödün vermeyen insanları hatırlatırken, bebeğine süt alamayan anneleri işaret ederken, transfer sezonuna hazırlanan yeni moda üzerime yürür.

"Bırak lan bu yoksul edebiyatını!" Yağcılıkla ve uşaklıkla beslenen zengin edebiyatı malı götürmektedir o sıra! Altlarında pahalı cipler, lüks villalar, Petrus şaraplar, yöneticilerden gelen kapalı zarf usulü ödemeler.

H H H

Yeni moda ne sırtlana karşıdır ne domuza! Oysa bizim eski modamızda yaşamak er niyetineydi, namussuzluğun her niyetine karşı omuz omuza.

Yeni moda erkeklikte suç işledikçe güçlenen zorbaları ve züppeleri görünce, eski zamanların asaletini bilenlerin midesi bulanıyor.

Biz buna "ruhani öç" diyoruz.

"Paranın can alıcı bir cazibesi var" diyorlar ya günü gelince kara parasıyla caka satanların da ayakları dolanacak ve cehennemin dibine kadar yolları olacak!

Buna da "ilahi güç" diyoruz.

H H H

Sığındığımız tek liman bu!

Şimdilik!