Bayramlık!

Futbol ahlaksızlığı yarattı, medya kendi ahlaksızlığını futbolun içine kattı, herkes önüne çıkanı ardına kattı. Birileri alenen maç sattı, sattığı maça makyaj yapmak için sahanın içinde rakibine kasti yumruk attı. Kulüp başkanları, yöneticiler, taraftarlar besleme gazeteciliğin göğsüne madalya taktı. Küçük insanlar büyük izler bıraktı ahlaksızlık meydanlarında.



Futbol sahtekarlığı yarattı.

Gözleri doymayanlar adını soyadını sattı. Demokrasi ve hukuk gemisi yan yattı. Menajerler kulüplerin kasasında parmak izi bıraktı. Ağalar konuşma balonlarını başkanlara sattı. Edepsizlik bu sezon üst düzey prim yaptı. Sistemin müritleri yüzlerinden cerahat akan futbolcuları bile alkışlattı.



Futbol kara parayı yarattı. Birileri tozu dumana kattı servetine servet kattı. Hak ve hukuku bile cebine attı. İşin içinde para oldukça utanmak duygusunun hükmü yoktur, o yüzden kapitalizmin kirletmediği hiçbir mecra kalmamıştır. Masumken bile özür dileyen zarif insanların yerini suçluyken bile gücünü gösteren zorbalar aldı. O zorbalar insanlığın yüreğini kanattı.



Futbol kiri yarattı, haksızlıkta zengini dürüstlükte fakiri yarattı.

Adalet denince hakemler aklını oynattı. Sisteme uygun yöneticiler kaypaklığı yarattı.

"Lanet olsun böyle hakemlere, bugün bize kıyak yapanlar dün canımızı yakanlardı" demek zor muydu? Bu cümlenin bir yöneticinin veya kulüp başkanının dilinde hayat bulması imkansız!

Herkes adalete değil ganimete yatırım yaptı.



Futbol en çok çocukları aldattı ve onları ağlattı. Bugünler iyi günler.

İnsanların satın alınma şartlarının böylesine zengin bir ortam bulduğu memlekette çocuklarınıza iyi bakın! O çocuklara kimse sizin gibi bakamaz, o yüzden yöneticilerinize ve yanındaki insanların gözlerine de iyi bakın. Gördüğünüz kibir, alaycılık ve kara paranın getirdiği züppelik birçok şeyin anonsudur.

Unutmayın ki kendinizden diye birini korursanız bir gün ondan korunmanız gerekir.

Bilimsel bir araştırma sonucu: "Futbol maçlarında kaybolan babalar, çocuklarının kaybolduğunu fark etmedi bile." H H H

Siyah beyaz fotoğraflardaki delikanlılık bitti, yerini para için ruhunu satan ve hayatını renklendiren üç paralık adamlar aldı. Bir ruhu vardı ülkenin, uyanmak için okunurdu kitaplar uyumak için değil. Sonra paranın kokusu yayıldı her tarafa, arkasında sessiz balkonlar bıraktı mahalleler.

Bütün güzellikler bayatladı.



Markalaştırma duygusunun kaliteye vermediği değerle, çocuklarımıza vermemiz gereken değer arasında sıkışıp kaldığımız için, gelecek zamanları öldürmüş olma ihtimalimiz yüksek.

2 gün sonra bayram. Geçmişten getirdiğimiz kardeşlik kokan bayramlara şimdiki zamanda alıcı bulunmaz ama bazı cümleler kalıcıdır.



"İpini sahibine teslim eden kuklaları satın almakla elde edilen rant, aslında kendileri hakkında eleştiriyi yasaklamak için ağızlara çekilmiş banttır. Oysa haksızlığa kalem oynatmak dünyanın her yerinde bu meslek için sanattır." H H H

Not: Bizim ülkemizde "medyada işe yarayan adam" olmanın kuralı başkanlara sırnaşmaktan geçiyor.