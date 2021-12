İlk yarı meydanı!

Ligin ilk yarısını geride bıraktık, kimileri tarih yazdı kimileri hayalleri yolda bıraktı.

Sadece para harcayarak kulüp yönetmenin iflasını en iyi biçimde diğer büyüklerde gördük.

Yılın takımı Trabzonspor. Bu kadar kaygan zeminde inancın, sadakatin ve futbol karakterinin her halini hem sahada hem yönetim biçiminde yansıtan sezonun en özel topluluğu.

Hiçbir şey tesadüf değil.

Geminin güvertesinde öylesine hamarat işçiler vardı ki, bu yolculuğu durdurmak mümkün olamazdı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sükuneti ve teknik kadroya gösterdiği saygı, doğru başkanlığın takımın yol almasındaki sihrin ana fikriydi.

H H H

Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında hedef gösterilmesi muhtemel çünkü kendilerini geliştirmekten çok başkalarını yıpratmak üzerine sistem kuranların tuzakları da boldur.

Birilerinin hayalleriyle kurdukları bağlar zayıfladıkça sahneye koyulan "karanlık savaşları" geçtiğimiz yıllarda çok gördük.

Algı operasyonları başladı bile.

Ama omurgasını oluşturan bir Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında doğrularını daha da geliştireceğine hiç şüphem yok.

H H H

Yılın Teknik Direktörü Abdullah Avcı. Alkışların en büyüğü ona.

Aşacağı yolları da koruyacağı mesafeyi de iyi bilen, sevginin ve saygının her şeyin üstesinden geleceğine inanan zarif simyagere.

Trabzon insanına has dokuyu şampiyonluk ruhuyla birleştirip harika bir ortam yaratan ustaya.

Rakiplerine zarar vermeyi düşünmeden kazanmayı ilke edinen kaç teknik adam var?

Egolarına yenilenlerin sahada kaybettikleri zaman kendilerini nasıl kaybettiklerini yıllardır izliyoruz.

Aslolan insanlık kalitesidir ve bunu sürekli ayakta tutmak herkesin harcı değildir.

Abdullah Avcı sadece Trabzonspor'u taçlandırmanın değil, teknik direktörlüğe şahsiyet kazandırmanın da galibidir.

Ayrıca Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin teknik adamlıktaki başarılı yolculukları da Türk futboluna hizmet etmenin onurlu belgesidir.

Yeni bir ekolün de simgesi olarak.

H H H

İlk yarıda en çok Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasına üzüldüm.

Kaybedenler yalnızdır. Sergen her ne kadar istifa etse de bırakılmayacak adamdı.

Başarısız oldukları zaman istifa eden onurlu insanlara saygı duyarım ama başarısız oldukları halde koltuklarına yapışıp mazeret üreten teknik adamlara ve başkanlara asla!

O yüzden Sergen Yalçın adamdır.

H H H

İlk yarının diğer başarılı teknik adamlarının da hakkını verelim.

Emre Belözoğlu'nun 10 maçlık serüveni hangi dile çevrilse alkış toplar.

Kişiye özel başarının altındaki sır; onun ruhunda hiç eksilmeyen futbol zekasında ve hamaratlığında gizli.

İlhan Palut'un Konyaspor'daki başarısı asla tesadüf değildir ve arkası sağlamdır, apoleti de yüreklerdedir.

Ömer Erdoğan'ın saha kenarındaki adam gibi duruşu ve Hatayspor'a kattıkları, gurur duyulacak teknik adamlar listesine adını yazdırmıştır.

H H H

İstiyoruz ki yeni yılda ömrümüz aydınlık olsun, futbolumuz kötü insanların emrine amade olmaktan kurtulsun.

Zorbalığın getirisi olmasın, futbolda uygarlık ve insanlık dönemine geçiş yapılsın!

Çocuklara asaleti anlatmanın keyfini çıkaranlara kalsın meydan.