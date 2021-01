Küfür vanası!

İnsanlığın alkış topladığı günleri yitirdiğimiz için çirkinliklerin başı kalabalık.

Seyircisiz oynanan maç yayınında bile ekrandan gelen küfür sesinin duyulur hale getirilmesinin ayıplanacak yanı çoktur.

Ama bu ülkede damarların kanı değişti insanlığın adı değişti.

Hani elmaya kurt girmiştir de her şeyi kemirir ya işte öyle bir şeydir yolda kalmak.

O yüzden futbolumuzun marka değerinin kuyruğuna paslı teneke bağlasınlar, bassınlar gaza nereye kadar gidebileceklerini görsünler.

H H H

Olaya kaza diyemeyiz çünkü bu ülkede en çok saldırıya uğrayan kulüptür Fenerbahçe!

O saldırının sırtından geçinenleri de yalancı muhbirleri de gördük.

Seyircisiz oynanan maçın yayınında bile Fenerbahçe küfürlere hedef oluyorsa, birilerinin nefretin vanasını kasten açtığı ortada.

Uzaktan kumanda edilen kahrolası bir gücün öç alması gibi.

"Yayıncı kuruluş o küfür yatakçısını bulup ortaya çıkarmak zorundadır" desek aradığımız edepsize ulaşabilir miyiz?

Küçük bir mesele değil bu, daha büyük yangınların anonsu.

İnsanların kutuplaşmasına yönelik sinsi bir yatırım.

Nefretin vanasını açan ve o küfürleri duyurmakla tatmin olan her kimse, onun da onun arkasındaki şahsın da kimliğini bilmek herkesin hakkı!

H H H

Ama kime yazıyoruz bunları?

Böyle hassas konularda ne zaman muhatap bulduk ki!

İhtimaller ihtilaldir bu ülkede.

O ahlaksız amacına çoktan ulaştı da sosyal medyayı birbirine katanlara bakıp ellerini ovuşturuyor şimdi.

Kendisini uzaktan kumanda edenlerin teşekkürlerini kabul ederken!

H H H

İnsanların göğsünü kabartan gerçekler bir zamanlar sahip olduğumuz değerlerle kardeş değil artık.

Türk futbolu yolundan caydı.

Ekranlarda yorumcu adı altında infaz mangaları kuruldu, şampiyonluklarda hakemlere hisse verilir oldu. Parayı görünce asaletin gözü kör oldu.

Hala bu kirli oyunda rol kapmak için çırpınanlara bakıyorum.

Kimileri tasmalarını ellerinde taşıyan adamları sırtında taşıyor, kimileri yağ kazanlarının içinde yöneticilerle elim sende oynuyor.

Onurlu insanlara hayat hakkı tanınmayan bir sistemde ahlaksızlıkta kariyer yapanlara plaket verilen bir ülkeyiz biz.

Oysa atlar koşmadığı zaman da attır, köpekler havlamadığı zaman da köpek.

Ama insanlar sadece nefes aldığı için insan değildir, hakemler de sadece düdük çaldıkları için hakem değildir.

H H H

Bizler sadece "skora değil" dekora da bakıyoruz.

Futbolun kötülükle ve haksızlıkla zımbalandığını biliyoruz.

Çünkü her şey birbirinin içinden geçiyor.

Bugün nefretin vanası yarın birinin çocuğu ya da anası.

Yıllardır sahanın ortasında küfreden ağalar ayıplandı mı ki o vanayı açan zibidiler ayıplansın!