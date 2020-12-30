Prizin fişi!

İnsan futbolu niye sever? Çocukluktan kalan sevdası olduğu için. Peki, insan futboldan niye nefret eder? Çocukluğundaki masumiyeti ve kaliteyi bulamadığı gibi her türlü haksızlığı ve adaletsizliği görebildiği için. Oysa şimdiki çocukların da hakkıydı; babalarının ve dedelerinin gördüğü futbol düzenine sahip olmak. Para çoğaldıkça insanlık ve kalite azaldıysa ve birileri bu durumdan haz aldıysa bu ülkede eleştiriler sadece düşünce israfıdır. Denize atılan şişenin içindeki mesajlar bile adresini bulurdu oysa. Eskiden çok eskiden!



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Yıllardır yazıyoruz; "futbolu hakemler ve onların cinayetlerine göz yuman başkanlarla teknik adamlar katlediyor." YOK! Okunmuyor. Gücünü kötüye kullanmak insanların hastalıklı yanıdır ama yaptıklarından kendilerini suçlu bile hissetmeyenlere ne desek boş. O yüzdendir ki futbolumuzun kalitesiz olması hakemlerin de kalitesiz olmasına gölge düşürmüyor. Çünkü hakemleri düştükleri yerden kaldıranlar ve konuşmaları yasak olan hakemlerin konuşma balonlarını dolduranlar var. Balonu olmayan çocukluktan gelenlerin o balonu elinden kaçırmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenememiş olması, "hakem balonunu şişirmekle" ödeştirilecek bir gerçek değildir.



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Geçen hafta Bahattin Şimşek'in yaptıklarını izledik. Başakşehirli Rafael'in cezası hafta sonunda kaldırıldıysa, bu demektir ki Rafael'i kendi hesaplarına uysun diye boşuna sahadan atan Bahattin Şimşek'in cinayeti tescillendi. O yüzden böyle bir hakemi futbol sahalarının içine sokmamak gerekiyor. Çünkü adaleti olmayan birinden hakemlik mesleğine de hayır gelmez futbolumuza da. Ama bunlar kimin umurunda!



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Beşiktaş'ın Sivasspor'a attığı ilk gol nizami değil. Yan hakemin gözünün önünde top dışarıdan çevriliyor. VAR odası 2 dakika oyunu durdurup futbolcuları soğutuyor ve bu görüntüyle gol kararı veriyor öyle mi? Bu hakemlerin bizim gördüklerimizi bizlerden gizleyeceklerini düşünen "harika beyinleri" olmalı. Vicdanları olmadığı muhakkak. Arda Kardeşler eyyamcı hakemliğin parmakla gösterilen isimlerinden biridir. Sadece büyük takımlara bakmayalım, geçen hafta içinde Antalyaspor maçında Kayserispor'un iki nizami golü hakem Ümit Öztürk ve VAR'ın başındaki adamlarla yok edildi. Kayserispor sahipsiz, arkasında medyası da yok ama bin tane VAR sistemi de gelse hakemliğin adaleti YOK! Olsa Ümit Öztürk gibileri bir daha maç yönetemezdi. Bu kirli düzen bakalım nereye kadar taşıyacak kendini. Neyse yeni yılda hakemler düdüklerini "prize" taksın! Yeteri kadar "fişlendiler" çünkü!