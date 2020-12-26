Son mektup!

Sayın Ali Koç!

Çarşamba gecesi tarihi bir fırsatı kaçırdınız.

Hakemlerden ve sistemden en çok şikayet eden siz, önünüze gelen fırsatı teptiniz.

Başakşehir maçında hakem Bahattin Şimşek'i suçüstü yakaladınız ama şahitlik edemediniz.

Bütün ülke bu cinayeti seyretti, en acısı da siz bu cinayetle gelen armağanı kabul ettiniz.

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Sayın Ali Koç!

"İşte biz de böyle hakemlerden bahsediyoruz" demenin tam zamanıydı.

Maçtan sonra medyanın sorularını cevaplarken, "Türk futbolunu böyle hakemler katlediyor, bunlardan kurtulmadan Türk futbolu gelişemez" demenizi bekledim sizden.

Siz ne dediniz? "Fenerbahçe bileğinin hakkıyla kazandı!" Hayır! Hakemle kazandı.

Sahanın ortasında geçen yıllarda sizin canınıza okuyan hakemlerden birinin rakip takımı nasıl katlettiğini bizim kadar siz de gördünüz ve sustunuz.

İki sezondur hakemlerle ilgili söylediklerinizi tekzip ettiniz.

Her şeyden acısı; adaleti değil ganimeti kabul ettiniz.

Yarın sizin canınız yanarken hangi yüzle hakemlerden şikayet edeceksiniz?

H H H

Sayın Ali Koç!

Maç nasılsa tescil edilmişti 3 puan sizindi. Kimse de o puanları sizden alamazdı ama böyle bir hakeme göz yummak ne çok şeyleri aldı götürdü.

Değer miydi? Asla.

Hakemin günahlarını örtmek için yollar icat ettiniz o gece.

"Başakşehir hiç hakem konuşmadan maçı ilk yarıda koparabilirdi" dediniz.

Bu maçta hakem konuşulmayacak da hangi maçta konuşulacak Sayın Ali Koç?

Gustovo'nun hareketine kırmızı kart göstermeyen, faul bile yapmadan Rafael'i sahadan atan hakemin aynı şeyleri size yaptığını düşünün.

Hiddetinizden maskenizi bile çıkarıp haykırırdınız; "adalet istiyoruz" diye.

"Bu sezon ve önceki iki sezon hakemlerden kim daha çok zarar görmüş" dediniz de o acıyı biliyorsanız rakibinize yapılan katliamı nasıl seyredebildiniz?

Cinayete göz yumularak adalet istenmez. Bu mu sizin duruşunuz bu mu sizin felsefeniz?

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Medyanın eleştirilerinden yana şikayetleriniz var. Ne yani Fenerbahçe Teknik Direktörü ve futbolcular eleştiriden muaf mı olmalı?

Fenerbahçe'nin Saracoğlu'ndaki gururlu tarihleri 2020 yılında yok edildi.

18 transfer yapmış bir takımın kendi sahasında arka arkaya 3 maç kaybedip tarihe geçmesi eleştiri konusu değil mi?

Bir taç pozisyonu için bile hakemlerle ilgili yaptığınız barkovizyon gösterilerini hatırlayın.

Göreve geldiğinizde kullandığınız cümleyi de ben hatırlatayım.

"Medyadaki goygoyculara değil eleştirilere değer vereceğiz." Saygıda kusur etmedikçe bizim görevimiz doğru bildiklerimizi ve gördüklerimizi dile getirmek ve haksız kazananların karşısında durmak.

H H H

Sayın Ali Koç!

Bu ülkede şampiyon olmak çocuk oyuncağı. Siz de biliyorsunuz ki bir maçın hakemine bakıyor her şey!

Serkan Çınar, Bülent Yıldırım, Ümit Öztürk gibi hakemlerin yanına Bahattin Şimşek de sizin yılbaşı hediyeniz.

Bu ülkede savunulacak değerlerin kalmadığını biliyorum.

Göreve geldiğinizde sizden umudum vardı o umudu yok ettiniz.

Eleştirdiğiniz başkanlarla bundan böyle siz de aynı sofradasınız artık.