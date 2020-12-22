Bak şu talihe!

Neden yenildiklerini bilmeyenler kolay kolay kazanamazlar. Erol Bulut'un Gaziantep maçı sonrası "oyunun hakimi bizdik ama talihsizdik" demesine şaşırdım. "Herhalde" dedim, "rakiplerin penaltı kaçırmasıyla kazandığı maçlardaki talihi bekliyor." Erol Bulut maçın uzatma dakikalarında "hocam hocam!" diye Cüneyt Çakır'a seslenirken fazladan uzatma dakikası talep ediyordu da maçta en çok zamanı galip gibi oynayan Fenerbahçeli futbolcular çaldı. Gaziantep maçı sonrası Erol Bulut'un bütün suçu üzerine alıp haykırması gerekirdi; "bu maçta da Fenerbahçe'nin en büyük talihsizliği bendim!" diye.

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18 futbolcu transfer edilip önüne konan başka bir teknik direktör yok. Dünyanın en kalitesiz liglerinden birinde böyle bir cömertliğe sahip olup da hala talihten medet uman başka bir teknik direktör de yok. Talihten çok daha anlamlı bir gerçek varsa o da çalışmaktır. Gelelim saha içi gerçeklerine. Rakibin tuzağına bu kadar kolay düşen bir takımın yüzde 60'ın üzerinde topla oynamasının bir açıklaması varsa "topu gevelemek!" Gustavo'yu orta alanda Ozan Tufan'sız bırakmanın takıma neler kazandıracağını düşünmek Erol Bulut'un aklından geçmiyor mu? İki maçta 6 gol yiyen bir takımın savunmasında Tisserand'ın varlığının nelere sebep olduğunu görmek için daha kaç maç beklenecek? Sonuç olarak Fenerbahçe'nin talihi değil futbolu özne yapan bir teknik direktöre ihtiyacı var. Kazanmanın yolu çok çalışmaktan ve kendini geliştirmekten geçer. Yıllar önce söylenmiş; "talih kendisine değer vermeyenlerin önünde eğilir."

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Bu ülkede futbol adına güzel öyküler yazmanın zamanı geçti artık. Ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak duruma düştüyse, futbolumuzun küme düştüğü gerçeği resmiyet kazanmıştır. Çuvalla para harcayıp masal anlatanlar ya modası geçmeyen sızlanmalara konuk olacaklar ya da ateşi yeniden bulacaklar. Ama bu ülkede parayı bulmak ateşi bulmaktan kolaydır, yanlışların üzerini hakemlerle örtmek de değişmeyen bir duruştur. Kimse hakemlerden adalet beklemiyor, "daha yok mu?" anlamında ganimet istiyor! Galatasaray Başkanı, Karagümrük maçından sonra hakemden dert yanıyor, Ne yaptı hakem? Karagümrük'ün savunmadaki bel kemiğini yok yere sahadan attı. Kayserispor maçının uzatma dakikalarını beğenmeyen Fatih Terim için maçı uzattıkça uzattı. Demek ki neymiş! Maçı gereğinden fazla uzatmanın ters tepen silah olması da mümkünmüş. O yüzden hakkın olmayanın peşinden gitmeyeceksin!

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Talih diyoruz da "elinde 5 benzemez" varken Sergen Yalçın ne yapsın. Kasa tamtakır, yabancı dil öğrenmeye gelen futbol okulu öğrencileri de Beşiktaş'ta! Beşiktaş yenilirken bile Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan daha çok keyif veriyorsa, Erol Bulut talihine yansın ya da uyansın artık! Sahip olduğu koltuk onun en büyük talihidir!