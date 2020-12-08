Fotoğraflar

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En çok kazanırken sorgulanmalı takımlar.

Fenerbahçe'de bir gariplik var çünkü. Denizlispor maçının ilk yarısında farklı galibiyet alacağı gözüyle bakılan takımda ikinci yarıda beraberlik adına soru işaretleri oluşuyorsa, taşlar yerine oturmadı demektir.

Galibiyet için mücadele etmekle galibiyete "müdahale" etmek arasında film kareleri dururken, bazıları bu takımın oyuncusu değil demektir.

Penaltıyı kurtarmakla takımını olası beraberliğin eşiğinden döndüren adam kaleci Altay oluyorsa, hayalle gerçeği iyiyle kötüyü birbirinden ayırmak gerekiyor.

O yüzdendir ki istikrar yok.

Deplasmanlarda kazanılan puanları istikrar sayan varsa İstanbul'da kaybedilen puanların adını da onlar koysun!

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Tisserand'ı izlerken "böyle adamlara çuvalla para verenler kulüplerine yara verenlerdir" dedim.

Sayılmayan golü attığında "Tisserand'ın attığı gol şimdiye kadar yedirdiklerinin ve yedireceklerinin teminatıdır" diye bir cümle kurmuştum, gol iptal edilse de düşüncem değişmedi.

Erol Bulut bu adamda herhalde kimselerin göremediği bir şeyler görüyor.

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"Çubuklu forma" dendiği zaman gözümüzün önünden geçen fotoğraflara bakıyorum, bir de şimdiki zamanın Fenerbahçeli futbolcularına.

"Fenerbahçe nereden nereye gelmiş" diyorum.

Onca eleştiriye rağmen sahada en ufak dokunmada "sarsıntı geçiriyor" pozları veren Ozan Tufan kendisini deşifre etmekten vazgeçmeyecek.

Futbolun yalancı çobanı olmak onu mutlu ediyor ya da kendisini kaliteli bir cambaz zannediyor.

İpin altında durup!

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15 yıldır Fenerbahçe, Denizlispor'u bu statta yenemiyordu ve nihayet kazandı ve şimdi bu sonuç gurur sayılacak öyle mi?

Fenerbahçe kim, Denizli kim?

Eğer bu galibiyeti de "tarih yazmak" gerçeğiyle özdeşleştiren varsa, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarındaki yıllanmış tarihlerin 2020 yılında nasıl talan edildiğini hatırlatırım.

Gelelim tribündeki karaltılara!

Sportmenlikte elektrikler yine kesildi. Denizli'de protokol tribününde çıkan kavgayı polis ayırdı.

Biri küfür mü etti orada?

"Küfür dünyanın en aşağılık eylemidir. Nokta!" H H H

Benim için haftanın en güzel görüntüsü Fatih Terim'in, Hatayspor maçında üçüncü golü atan Kerem Aktürkoğlu'nu alnından öpmesiydi.

Hayattan haklarını alanlar o hayatın hakkını ödemekle yükümlüdür.

Bazen bir delikanlıyı alnından öperken görüntülenen fotoğraf şampiyonluk kupasını kaldırmaktan bile değerlidir.

Fatih Terim'in o kupayı kaldırdığı fotoğraflar çoktur ama bir futbolcusunu alnından öptüğü azdır.

İzin verin de insanlar sizi böyle hatırlasın Sayın Terim!

Kendinizi kaybederken değil!

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Bu meslekte yıllarca fotoğraf çektim. Batan güneşi insanların avuçlarına sığdırdığım fotoğraf kareleri hâlâ duruyor.

O zamanlar sosyal medya mezbahaları cep telefonları yoktu, herkes sözünün eri.

Bazen o fotoğraflardan çıkıp geziniyor sonra içine giriyorum yeniden.

O yüzden her fotoğrafın bir anısı vardır bende.

Ölü ya da diri!