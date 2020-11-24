Sınamak!

Mesele kadro zenginliği olduğunda dinlendirilen as oyuncular yedeklerle sınanır. Ozan 1Tufan ve Caner'in sahadaki varlıklarının ne çok şey ifade ettiğini Gençlerbirliği maçının ikinci yarısındaki Fenerbahçe takımında görürüz. Ve futbol adına gerekenleri de görürüz. Perotti'nin Fenerbahçe için biçilmiş kaftan olduğunu. Caner'in çakılı oynayan Novak'ın durağanlığını örtbas ettiğini, Ozan Tufan'ın rakip alana bindirme zenginliğinin orta alandaki diğer futbolcularda bulunmadığını da ifşa ederiz. Bazı maçlar tek devrelik futbolla sınanırken, Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki futboluna alkışlarımızı göndeririz.



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Halil Umut Meler'in verdiği penaltı bence tartışmalı bir karardı. Fenerbahçeli bir arkadaşım, "Fenerbahçe aleyhine böyle penaltılar çok verildi" dedi. "Bana kötüyü örnek gösterme" dedim. Ve asıl tehlikeyi işaret ettim. "Unutulmasın ki o düdükler yarın Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerlerin şimdiki zaman hediyesi olabilir!" Sustu, böyle hakemlerin salt adaletin temsilcisi olmadığını bildiği için sustu. Bizler yıllardır böyle hakemlere karşı mücadele veriyoruz ve futbolun başına ne geliyorsa onlardan geliyor. Bunların düdüklerine üç öğün merhem sürün iyileşmez! Çünkü düdüklerini yürekten üflemiyorlar.



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Haftanın en ilginç maçı Beşiktaş'la Başakşehir arasındaydı. Başakşehir oynamadan kazanmanın hesabındaydı o yüzden kaybetti. Beşiktaş ruhunda olanı sahaya döktüğü için kazandı. Sahadaki gerçekleri izlerken Sergen Yalçın'ın maç izleme biçimine duyduğum saygıyı dile getirmeliyim. Sergen gibileri düşüncelerini gözlerinin içinde biriktirir ve oradan konuşurlar. Buna kısaca adamlık denir. Kendisine armağan edilen enkaz yığınından takım yaratmaya çalışırken Başakşehir karşısında takımının aldığı galibiyetin bütün alkışları Sergen Yalçın'a aittir. Fikret Orman'ın çekmesi gereken cezanın üzerine çizgi çeken yöneticilerin hiçbirinin bunda payı yoktur. Sonuçlar ne olursa olsun Beşiktaş taraftarının sonuna kadar Sergen Yalçın'ın yanında durması zorunludur. Titanik orkestrası hesabı!



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Futbolda neler gördük kim bilir daha nelerini göreceğiz. Bekleyin puan cetvelinin üst tarafları bir karışsın! Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin, biri yükseğe çıkar ayakları yerden keser, diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevallide oyunu kuralına göre oynayacaksın, çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Bu oyunda herkesin hakları var o yüzden tahterevallide hep yüksekte durmanın zevki yok. Zaten dünyanın kuralıdır bu; yükselen her şey düşecektir. Önemli olan yüksekte olduğun zaman insanlara küçümseyen gözlerle bakmamak!Adamlık da böyle sınanıyor! O yüzden adam olanlara duyduğumuz saygının sınırı yoktur. Adam olmayanların da defterimizde adı tahterevallimizde yeri yoktur!