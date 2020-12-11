İnsancıl gurur

Irkçı bir saldırıya maruz kalan Webo'nun ekranda isyan eden gözlerine baktım da o gözlerin içindeki kaç hüzünlü göl oluşmuştu acaba?

Onu en iyi biçimde yıllardır Rumen hakem gibi kansızlarla mücadele edenlerden iyi kimse bilemez.

Irkçılığa karşı durmak, insanlığın koluna girmek, yaşamak adına ideallerini ortaya koymaktır.

Başakşehirli futbolcuların gösterdiği onurlu duruş kadar PSG takımı futbolcularının gösterdiği tavrın adı; ırkçılığa karşı ortak dildir!

İnsancıl bir gururdur.

Gördük ki UEFA için ırkçı hakemlik kadroya dahil değildir ve olamaz.

Unutulmasın ki ırkçılığa göz yummak da ırkçılıktır.

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Futbolun sanat yerine geçtiği yılları kaybetmiş olabiliriz ama Şampiyonlar Ligi tarihinde bu duruş bir milat olacaktır.Ateşi yeniden bulmak gibi.Çünkü UEFA tarihinde maça başlayan hakem ilk kez görevden alındı.Yüreğinde ve dilinde zehir taşıyan ahlaksızların cümlesine atılmış tokattır bu.Ve gördük ki iki takım arasındaki maçın sonucundan daha önemli bir zafer kazanılmıştır.Bu duruş, ırkçı hakemliğin adalete teslim edilmesiyle bundan sonrasında temizlik gerektiren tavrın da başlangıcıdır.Çünkü bütün ırkçılar ele verdiklerinden fazlasını içlerinde saklar ve hatta birbirlerinin koynunda saklar.Unutulmasın ki ırkçıları inlerinde beslemek de ırkçılıktır.

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Bu duruş bizim futbolumuza da yeni bir soluk kazandırsın.Futbolun hammaddesi sahadaki mücadeleyse bu nefret hummasından kurtulalım.Uzun namlulu sövgülerin değil sevgilerin saygıların hükmü olsun.İstiklal Marşı'mıza gösterdiğimiz saygıyı rakip ülkelerin marşlarına da gösterelim.Hayatın bizlere söylediklerini duymazlıktan gelmeyelim.Geçmişten getirdiğimiz o saf ve temiz günlere dönüş yapalım.Hayır her yol mubah değil!"Emeğin hakkını vermeye gerek yok hikayeleri" de son bulsun, çamur adam etkinlikleri de.Suç ve gurur aynı kapıya çıkıyor yeter artık çıkmasın.Unutulmasın ki adaletsizlik de ırkçılıktır.

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Futbolun ve taraftarlığın asıl gerçeği kendi takımına arka çıkmaktır rakibinden nefret etmek değil, hele küfretmek hiç değil.Çocuklara öğretmemiz gereken gelenekler yeni moda renklere yem edilecekse, bugün verilen mücadelenin de bir anlamı olmayacak demektir.Yitirdiklerimiz ve kazandıklarımızla hayata bıraktıklarımız arasında bir imzamız olsun. İnsan insanın yurdudur kurdu değil.Unutulmasın ki ölen insanlar için yas tutulurken tribünlerde yuh çekmek de ırkçılıktır.

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Bir kambura sordular.

"Kendi kamburunun düzelmesini mi istersin yoksa başkalarının da senin gibi kambur olmasını mı?" Adam hiç düşünmeden cevap verdi, "başkalarının da benim gibi kambur olmasını." "Neden?" "Onların şimdi bana baktıkları gibi bakılmayacağını öğrenmeleri için." Not: Unutulmasın ki insanlara aşağılayan gözlerle bakmak da ırkçılıktır.