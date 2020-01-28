Doğrular suskun yanlışlar geveze! – Hakkı Yalçın – Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
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Haberler Yazarlar Hakkı Yalçın Doğrular suskun yanlışlar geveze!

suskun yanlışlar geveze!

bu hafta mevsimindeydi.
Orta alanda bir önceki haftanın yanlışlarından arınmış ileri uçta da yaratıcılık motifiyle bezenmiş bir takım görüntüsü verdi.
Ondaki kararlı gücün karşısında belki de ilk kez bu denli güçsüz halde görüntülendi.
Fenerbahçe'yi izlerken "bu takım istediğinde böyle oynuyor da neden her zaman istemiyor?" diye düşündüm.
Galiba bunun sırrı kadro seçiminde ve deplasmanlardaki korkuların ekiminde! O yüzden böyle oynayabilen bir takımı her zaman sahneye koyamayanlar hasat mevsimini bekleyecek.
* * *
Doğruları susup yanlışları haykıran bir futbol dünyasında yaşıyoruz.
Hükmünü yitirmiş sorulara parmak kaldırmakla, asaleti ayağa kaldırmak arasında bir uçurum var.
Bir maç ilk kez ertelenmiyor ama ertelenme kararının arkası kışkırtıcı cümlelerle dolu.
Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "maçın ertelenmesini istedi" diyerek Trabzonspor'a yüklendi, ispatı yok!
Sonra fırsattan istifade meseleye girdi.
Ben bu meselede Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının arkasında durdum.
"Yok 3 puanmış, yok şampiyonluk yarışıymış. Lanet olsun öyle 3 puana!" Eşyaların insanlardan çok yaşadığı devirlerin çocuklarıyız biz.
Az yaşayan insanların çok derin izler bıraktığı mevsimlerin.
O yüzden şampiyonluğun canı cehenneme!
Kendi ruhunun şampiyonu olabilmek her şeye bedel olmalı.
Bırakalım da insanlar ve şehirler birbirleriyle dost kalsın.
Nasılsa bu dünya kimseye kalmıyor.
NBA efsanesi 'ın hazin ölümü ne çok şeyi anlatıyor da birçokları için sadece bir haber olarak kalıyor galiba!
* * *
zor kazanacak bir takım görüntüsü çiziyor.
Olgunluktan dökülenler bir yanda ruhları çürüyenler öte yanda.
Bakmayın formalarının arkasında yazılan isimlere, onlar yanlış formanın içine girmiş isimler. O yüzden çoğu kaybetmekten bile gocunmuyor!
Baktım da Beşiktaş yöneticileri kural hatasından medet umuyor.
Neymiş, hakem faul pozisyonundan sonra oyunu başka yerden başlatmış, top oradan gelmiş de gol olmuş.
Bir varmış hiç yokmuş!
, Beşiktaş'ı çatır çatır yendi.
O maçın tekrar edilmesini isteyen Beşiktaşlı yöneticiler de maçtan sonra yenildi.
Beşiktaş'ın aradığı adalet, eski başkan 'dan hesap sormaktan geçiyor.
* * *
Ligin ilk yarısında yabancıları doldurduğu asansörde zaman zaman mahsur kalan 'da yerli futbolcuların sayısı artınca futbol kalitesi de yükselmeye başladı.
Ligin ikinci yarısında başka bir Galatasaray izleyeceğimiz ortada.
Yukarı doğru koşan!
* * *
Beni en çok etkileyen Fenerbahçe- Başakşehir maçının sonundaki tribün görüntüleriydi. Fenerbahçeli taraftarlar depremzedeler için berelerini kaşkollarını maç biterken sahaya attılar.
" üşümesin" diye.
Elazığ'daki ayaz uykulara kendi ruhlarındaki sıcaklığı gönderenlere bizler de alkışlarımızı gönderelim.
Kanarya olmak başka bir şey.
Onlara doğarken öğretilmiştir uçmak, onlar gerektiğinde kanatlarını bile verirler çocuklara.
yara bere almadan uçabilsinler diye.

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 28 Ocak 2020, Salı
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