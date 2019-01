Alıştık!

Kulüp başkanlarının dizginlenemez yanlışlarının Futbol Federasyonu tarafından kontrol altına alınmasına, borçlarının Ziraat Bankası tarafından yapılandırılmasına; "Nuh'a da bir tufan gerekiyordu" şeklinde yorumladıysak, yanlışlardan alınacak dersleri işaret etmek içindir.

Ama borç batağındaki kulüplerimiz yine milyon dolarları yabancı hurdalara akıtma derdindeyken, asıl meselenin bu kulüp başkanlarından kurtulmak olduğunu hatırlatmalıyız.



***



Tahrike açık filmler devre arasında da vizyona giriyorsa, başkanlar için kendilerini kurtarmak kulüpleri kurtarmaktan daha anlamlı olduğu içindir.

Ne yani böyle başkanlara kurban olacağız da gençlerimizin harcanmasına alkış mı tutacağız?

Sadece sinir uçlarımız değil umutlarımız da iltihaplanırken, gözleri paradan başka bir şey görmeyen yabancıların ağız kokusunu mu çekeceğiz?



***



Futbola düşkün bir arkadaşım geçen hafta falına baktırdı.

Falcı kadın; "birkaç yıl çok acı çekeceksin ve umutsuz olacaksın" dedi.

Arkadaşım yüzünü astı, "peki sonra?" Gözlerini kahve fincanından çeken falcı kadın müjdeyi verdi.

"Sonra bu hayata alışacaksın!" Alıştık!

Haklının değil güçlünün yanına sırnaşanlara.

Zorbalığın karşısında yelkenleri suya indirenlere.

Ucuz apoletlerin futbol toplumunun ruhuna işleyen dokusuna.

Ahlaksızlığın bayıltıcı kokusuna.

Alıştık!



***



Asalet ve adalet aradan çekildi.

Başkanlar yağcı gazeteci istiyor!

Teknik direktörler korkulara gelin edeceği uşakları besliyor.

"Emret ağam" diyorlar!

"Ne istersen yazalım!" Biz de diyoruz ki!

Kuklaya kukla olduğunu hissettirmek istiyorsan ipini kes.

Meslek onurunu ayaklar altına alanlara gününü göstermek istiyorsan ilişkini kes!

Yıllardır haramla beslenenlere "helal kazancın" anlamını hissettirmek istiyorsan kısa kesme.

Uzun uzun anlat.

Not: Yıldızların gökyüzünde sürgün olmalarının sebebi atılan taşlardır. O taşlar baş yaramadıkları için ışık saçarlar! Karanlık adamların gerçek yüzü görünsün diye.



***



Bir sohbet arasında futbol izleyicisi bir genç sordu. "Futbol nasıl güzel olur?" "Hak edeni alkışlamayı öğrendiğimiz ve farklı düşüncelere sahip olmayı göze aldığımız zaman" dedim.

"Bunun neresi güzel?" diye sordu.

"Yani alın terine ve düşüncelere saygılı olmayı öğrendiğimiz zaman" dedim. "Bunların modası geçti be abi" dedi güldüm. "Ölüler geziyor aranızda sizden daha diriler" dedim üstüne alınmadı ve gitti.

Nereye gittiğini biliyorum ya bu erozyona da alıştık.

O yüzden ne zaman başımız sıkışsa gözlerinden hasmının kalbine el uzatan delikanlı futbol yıllarını özlüyoruz.

O yüzden kuru gürültüye pabuç bırakmıyor kabadayılara not bırakıyoruz.

"Sırtımız vurulmak içindir!"



***



Emniyet Genel Müdürlüğü mesajlar yolluyor ya; "telefonla sizi dolandırmak isteyenlere inanmayın" diye.

Bu uyarıların içine bazı kulüp başkanlarının ve teknik adamların da girmesi gerekmiyor mu?

Renk ayrımını bırakın vicdanınızla söyleyin!

"Gerekmiyor mu?" Unutmayın ki; çocuklarınızı onlardan siz koruyamazsanız!

Hiç kimse koruyamaz!