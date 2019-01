Asıl final!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi.

Sezon başından beri bütün kötülüklere şans veren bir kulüp, bu takıma yıllarını veren birini affetmekle tarihe görkemli bir bağış mı yaptı yani?

Ömür boyu affedilmeyecek Comolli hala görevinin başındayken, birilerinin dilemesi gereken özür yok mudur?

En azından Fenerbahçe tarihinden!



***



Ersun Yanal "sezon yeni başlıyor" diyor, süslü cümleler kuruyor.

Politika yapmak bir sanattır.

Gerçekleri yok saymakla var olmak arasındaki ince çizgide at oynatmak için harika bir ortam mevcutken, Ersun Yanal'ın iki maçta kaybettirdiği 4 puanın mahsuru yoktur.

Nasılsa bu ülkede efsane masalları sudan ucuz.

Nasılsa koca Fenerbahçe'nin hedefi; küme düşme potasından kurtulmak!

O yüzden büyüklüğün yeniden açılımı için tribüne oynamakta sakınca yoksa, böyle oyunculara alkış tutmakta da tribünler için sakınca yoktur.



***



Ligin devre arasında kurulacak pusularla ince hesapların kol kola yürüdüğünü görüyoruz.

Her şey birbirinin içinden geçiyor.

Kolundaki saatle Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğunu çalan Adnan Polat bile, "bu sezon ligde yeni bir şampiyon çıkabilir" diyor.

Futbolun renklenmesine zerre kadar katkıda bulunmayan bir adam aslında "yıkılması gereken takımı" işaret ediyor.

Bir daha söylüyorum.

Başakşehir geçen yılki filmin bu sezon çekilecek yeni versiyonunda katledilmeye en büyük adaydır.

Üç büyükler birbirlerini yer gibi gözükürken bile kendi mahallelerinde gezinen "aykırı takımlara" karşı ortak hareket ederler.

O yüzden Başakşehir'in şampiyonluğu ne sisteme uygundur ne medyaya!

İkinci yarıda maçlara çelik yelekle de çıksa sırtından vurulacaktır!



***



Futbol bu ülkede aşk değildir artık sadece paradır İstenileni verene istedikleri de çuvalla veriliyor.

Açılan kanlı sahnelerde insan canına zerre kadar değer verilmiyor.

Amatör bir maçta 17 yaşındaki delikanlının boğazına bıçak sapladılar.

Ölüm dün amatör bir maçta mevzilenmişse, yarın diğer maçlar için rezervasyonları kabul ediyor demektir.

Bıçakla ekmek kesmenin modası geçti, insanları kesmek hayatımıza girdi.

Eli silahlı televizyon dizileri de futboldaki zalimliğin yan kuruluşudur!

Şiddeti ve nefreti körükleyen futbol yorumcuları da!



***



Bir daha ne zaman aşka düşer bu ülke?

Bir daha ne zaman asaleti ve adaleti bulur?

Ve para için her yolu mubah saymanın, bir şampiyonluk uğruna bütün değerleri katletmenin önü ne zaman kesilir?

Unutulmasın ki, başkalarının alın terini içenlerin ecel terleri de meleklere keyif verir.

Hayat kitabında asıl final buna denir.