Aşk, kan, gözyaşı!

Sezonun özetini son maçta taraftarına sundu Fenerbahçe oyuncuları. Ekmeğin değil ama gollerin "taştan" çıktığı bir maçtı.

Lig'de kalmak için sonuna kadar direnen Eyüp karşısında, bir an bile oyun disiplininden uzaklaşmadan, sakin kalmayı başararak, defans duvarından tuğlaları sökerek giden maçı, geri getirdiler.

Neden sezon özeti… İçinde her duygunun olduğu, "Aşk, kan gözyaşı" anonsuyla yazlık sinemaya getirilen Yeşilçam yapımı vardı sahada.

İddianın bittiği noktada tribünler "sadık taraftara" emanetti. İyi de desteklediler takımı.

Geriye düştüklerinde bile sahadaki hırsı ve isteği gördüler çünkü. Kaleyi tutan üç şutta üç gol buldu Eyüp, 2-0'den geriye düşüp, tekrar beraberliği başka rakibe karşı da yakalayamazlardı açıkçası.

Tüm sezon "kazandım" dediği anda soyunma odasına yere bakarak giden bir takım vardı karşılarında.

Yine öyle oldu. Rakibin 41 kendilerinin üç kere rakip ceza alanına girdikleri maçtan puanla ve ligde kalarak çıktılar.

En önemli oyuncularının son hafta "ağrılarını" bahane ederek çıkmadığı maçtaki takımın mesajı da açık; "Alın iyi bir santrafor, getirin Skriniar'ın yanına bir stoper, kaleyi de garantiye alalım; yolumuza devam edelim"… Zorluklara, eksiklere rağmen takımını iyi yöneten, iyi oynatan ve ayakta tutan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin'i de tebrik edelim.