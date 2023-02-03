Düdüğün planı!

On ikinci dakika geçtiğinde iki takımında çektiği şut sayısı 12'ydi. Devre bittiğinde 24. Yani her iki dakikada bir golü arayan iki takım, birbirini sürekli tehdit etti. Fırsatlar heyecanı körüklerken, 15'te Mert Hakan'ın müthiş golü geldi. Herkes golü kutlarken, yayıncı kuruluş topun kapılma anını gösterdi defalarca. Birileri bir şey arıyordu. Top yerden bekliyor, yükseliyor, sonrasında Mert Hakan kontrol ediyordu. "Ele değdi" deseniz, görülmüyor. İspatı olmayan şüpheden hareketle golü iptal etti VAR hakemi Koray Gençerler. Kayıtlar incelense bu kez "elimsi" kelimesini de duyacağız muhtemelen. Maçın kendi dengesinde, dakikalar geçtikçe kontrol Fenerbahçe'ye geçti. İkinci yarıya tamamen hükmetmeye başladılar. Demirspor ceza alanı içinde boşluk aradılar her fırsatta. Bu arada Altay kurtardığı penaltının yanı sıra defans arkasını da boş bırakmadı. Müthiş bir gece geçiriyordu, 82'deki acemi penaltıyı yapana kadar...

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