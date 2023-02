Düdüğün planı!

On ikinci dakika geçtiğinde iki takımında çektiği şut sayısı 12'ydi. Devre bittiğinde 24. Yani her iki dakikada bir golü arayan iki takım, birbirini sürekli tehdit etti. Fırsatlar heyecanı körüklerken, 15'te Mert Hakan'ın müthiş golü geldi. Herkes golü kutlarken, yayıncı kuruluş topun kapılma anını gösterdi defalarca. Birileri bir şey arıyordu. Top yerden bekliyor, yükseliyor, sonrasında Mert Hakan kontrol ediyordu. "Ele değdi" deseniz, görülmüyor. İspatı olmayan şüpheden hareketle golü iptal etti VAR hakemi Koray Gençerler. Kayıtlar incelense bu kez "elimsi" kelimesini de duyacağız muhtemelen. Maçın kendi dengesinde, dakikalar geçtikçe kontrol Fenerbahçe'ye geçti. İkinci yarıya tamamen hükmetmeye başladılar. Demirspor ceza alanı içinde boşluk aradılar her fırsatta. Bu arada Altay kurtardığı penaltının yanı sıra defans arkasını da boş bırakmadı. Müthiş bir gece geçiriyordu, 82'deki acemi penaltıyı yapana kadar...

Ön taraf kurgusunda da bir "defo" vardı; Batshuayi... Sadece topu bekleyerek, kaleye vuracağı pozisyonun hazırlığını yaparak oynadı. Yürekten oynanması gereken bir 90 dakikada, sanki "saklanan"dı. Jesus ilk hamlesinde Ferdi'yi öne sürecek kararlar aldı. Zajc'ın pas hızından yararlanmak istemesi de doğruydu. Ancak oyun üretmiyordu. Arda kararını çok geç verdi. Üç puan kadar, mental olarak da kırılma maçıydı aslında. Kaçan penaltı, direkten çarpıp oyuna dönen top; futbol kendi cilvelerini iki takıma da yapıyordu. Ama değişmeyen gerçek, son iki sezonda olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin karşısına dikildi; hakemler... Rakibi bir türlü yeniyorsunuz ama hakemleri geçmeye çalışmak, diğer takımlardan farklı olarak oyuncuların bilebildiği bir şey değil. Jesus, maç bittikten sonraki haklı isyanında kırmızı kartı gördü. Galatasaray Yöneticisi Erden Timur "bu lig bitmez" diyordu, şikayet ettiği hakemler önlerindeki taşları tek tek ayıklayıp, dün akşam ligin "nasıl" biteceğinin kararını verdiler. Hoca hazırlanıyor, futbolcular çalışıyor, yöneticiler milyonlarca Euro harcıyor ama biri planı yapıyor, ötekiler düdüğü çalıyor. Yazık...