VAR’ın son kurbanı! – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

VAR’ın son kurbanı!

Gördüklerini bile doğru yorumlayamayan hakemlerin başı olarak istifa etti. İyi yaptı.
Görev süresi içinde 'tartışmasız geçen bir sezon' olmadı. Hepsinde tartışılan kararların 'insani hatalar' olduğunu iddia ediyorlardı.
Ama Ümit Öztürk'ün son VAR tecrübesiyle birlikte, ciddi bir eksiklik ortaya çıktı.
Haklı olarak 'yeteneksiz' bile denemedi Öztürk'e. Yeni FİFA kokartı takılmış bir hakem, verdiği kararın arkasında durmak adına, koca bir ligi tartışılır hale getirdi.
Yeni Başkanı kim olursa olsun, düdük çalanlar değişemeyeceği için, sezonun geri kalanında da sıkıntılar sürecek.
Yusuf Namoğlu bu karar ile iyice gerilen ortama bir nefes aldırdı en azından.
Aslında "VAR'ın son kurbanı, MHK Başkanı oldu" da diyebiliriz.

ESKİ KADIKÖY, YENİ FENERBAHÇE
Rrsun Yanal yüksek nabızlı, baskılı oyun sistemini oyuncularından talep ediyor.
60 dakikada da fena yapmıyorlar.
Bundan sonra sıkıntılar başlıyor ama bu sonraki konu. Öne kalabalık ve istekli giden, kanatlardan yüksek toplarla ceza alanını deneyen ve bunu her maç 25 – 30 kez yapmaya çalışan bir takım, tribünlere de heyecan verir. bunun farkında ve taraftarın kendisi için "yanalım" kelimesiyle açtığı başlığa cevap vermeye çalışıyor.

***

BU NE DEMEK?
Tribünlerin heyecanına yeniden kavuşması, 'ün eski günlerine dönmesi anlamına geliyor. Zenit maçını heyecanla ve beklentiyle seyrettiren temel neden de oyuncuların bu vücut dili.
'Bir an önce gol' istiyor seyirciler, takım da topu ayağına aldığında bir an önce rakip kaleye gitmek için depara kalkıyor.
Son maçta bu oyun defansın duvarına çarptı. Etkili oldu ama verimsiz kaldı. Gol duran toptan geldi, diğer pozisyonlar şutlardan.
90 dakikaya eşit yayılacak fizik gücüyle organize edilmesi için ise, bir sezon daha var önümüzde.
Ersun Hoca'nın ikinci bir plan, defans yerleştiğinde gedik arayacak "setler" bulmasını umacağız.
Sadece kanatlardaki üçgenlerin orta getirmesini, bunda da defansın hata yapmasını beklemenin manası kalmadı.

MİLLİ TAKIM PARADOKSU
'i 11 milyon lira vererek gönderdiler.
Lucescu'ya beş milyon lira ödenecekmiş. Şimdi 'in ismi gündemde; "Üç yıllık anlaşılacak" deniyor.
2020'de Avrupa Şampiyonası var.
Eğer takımımız buraya gidemez veya gittiği halde başarısız olursa, Şenol Hoca ile de kalan 1.5 yıl için bol sıfırlı bir helalleşme yapılacak.
Genç bir jenerasyon yakalandı.
Altı yıl içinde üç büyük turnuva var. Bu oyuncuları anlayıp, birlikte tutup, onlarla ortak dili yakalayacak daha genç ve hırslı bir teknik adam bulmalıyız aslında.
Federasyon kendini yenilerken, günü kurtarmanın peşine düşecek. Ama haziranda göreve kim gelecekse, bu planlama şansını da onlara vermek doğrusu. Ama öyle bir zamanlama yapıldı ki, Şenol Güneş dışında hiçbir isme şans tanıma imkanı da kalmadı.
Böyle bir teknik adama, "Sen gel dört maçlığına görev yap" denmez.

Gürcan Bilgiç - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN