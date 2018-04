Keyifli gece

Göztepe için çok keyifli bir geceydi. Karabükspor formalite maçları oynuyor.

Ama Göztepe disiplinli oynayarak kendi işine baktı.

İlk yarıda Ngando'nun iki güzel golüyle işi kolayladı. İkinci yarıda takım hem daha gençleşti, hem de sezonun en farklı galibiyetini aldı.

İkinci yarıda yapılan değişikliklerden biri Halil'in yerine Demba'nın oyuna girmesiydi. Göztepe'nin bir kısım taraftarı Beşiktaş maçında kızdıkları Demba Ba'ya topu her alışında tepki gösterdiler. Gol atması bile Demba Ba tepkisini sonlandırmadı.

Neyse ki maç keyifli bitti. Demba Ba golü attıktan sonra formasını öpse ve taraftara dönse barışması daha kolay olabilirdi. Ya da mukavelesini uzatmış olsaydı belki de hiç tepki görmezdi. Bence bu işi artık uzatmamalı ve bir an önce Ba ile kontrat yenilenmeli. Böylelikle herkes rahatlamalı ve dün gece olduğu gibi keyifli geceler çoğalmalı.



Gençler çok iyi

Ngando üst üste üçüncü maçını oynadı. Artık takımın dinamoları arasına katıldı. Bundan sonra ve yeni sezonda büyük başarılarını göreceğiz gibi. İkinci yarıda Muhammed Enes de katıldı. Üçüncü gol öncesi Muhammed'in gayreti ve topa ustaca vuruşu çok güzeldi.

Direkten dönen topu izleyen Ghilas, üç haftada Ba'nın eksikliğini goller yapıp, hissettirmedi. Ama iyi golcü Ba üç maç sonra girer girmez kendisini gösterdi. Bu da çok özeldi.

Maçı bitiren gol de Ghilas'tan geldi.

Şanslıydı ama takipçiliği de önemliydi Ghilas'ın. Fazla iş düşmedi Beto'ya.

Ancak her zaman olduğu gibi tek tük gelen topları da başarıyla karşıladı.

Bu arada sezon boyu Beto'yu bu kadar iyi hazırlayan kaleci antrenörü Suat Arıcan'a da geç de olsa bir tebrik ve teşekkür etmek isterim.

Sonuçta Göztepe beşincilik şansını sürdürdü. Averajını düzeltti ve en farklı galibiyetini aldı. İlk yılın bu kadar başarılı olmasında payı olan herkese bir kez daha bravo demek gerekir.