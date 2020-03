Timsahlara atıyorlar

Gaziantep-Trabzon, Sivasspor-Galatasaray maçlarının orta ve VAR hakemlerini Ünsal Çimen ile Oğuz Sarvan atadı. Bu iki isim, Zekeriya Alp’i timsahlarla dolu havuza yolluyor.

Şampiyon adayları fazlalaştıkça çarşı karıştı. Peki, Türkiye'deki futbol sistemi bu kadar şampiyonluğa aday olacak takımların ortamlarını kaldıracak kapasitede mi? Hayır. Şimdi size hem profesyonel futbol hayatı olan hem de eski bir FIFA hakemi olarak bazı şeyleri anlatacağım. Futbolcuydum, hakemlere isyan ettiğim için hakem oldum. O zamanki hakem alemi, "Eğer bu, futbolculuktan gelip hakem olursa, futbolculardan hakem olmak isteyen çok olacak" diyerek önümü kesmek istedi. Benim yolumu kestiler. İmtihandan bana düşük puan verdiler. Ben A'ya çıkacakken beni C'ye düşürdüler ve ben bu alemde yapamayacağımı anlayarak pes ettim. Ben bu haldeyken Hilmi Ok görevde değildi. Bana telefon açtı, "Sakın birilerine kızıp bu işi bırakma. Git muayeneni ol lisansını çıkar. Her şeyi biliyorum. Kasım ayında ben geleceğim ve seni bir üst kademeyi çıkaracağım" dedi. "Peki" dedim. Yazılı imtihana itiraz ettim 2 soru birden çıktı. Tekrar B'ye yükseldim sonra Hilmi Ok v e ekibi geldi beni A'ya aldılar 1 sene sonra da FIFA hakemi oldum. Şimdi bu olayı neden anlatıyorum; Şu an benim o dönemdeki pozisyonumda olan genç hakem çok. Konuşun nasıl mağdur olduklarını anlatsınlar. Siz zannediyor musunuz ki FIFA hakemlerinin çok doğru yollardan geldiğini? Yılların getirisi şu ki hakemlerin yüzde 90'ı torpille geliyor. Birilerinin oğlu, birilerini yeğeni, akrabası... Aile boyu hakemler var. Bu nasıl rezillik? "Anayasal hak" diyorlar. Anayasal hak da bu maçlardan yaşanan 'baba' hatalı pozisyonlar ne oluyor? Bu da baba yasal rezillik oluyor! Fazla uzatmayayım. Halis Özkahya. Hakemlik kapasitesi belli. Şu anda FIFA listesinde ama Avrupa'da doğru düzgün maç vermiyorlar. Çünkü adamlar iyi takip edip olayı biliyor. MHK, çok büyük bir hata yaparak bu hakemi Gaziantep-Trabzon maçına veriyor. Peki, Avrupa'da doğru dürüst maç almayan bu FIFA hakeminin, VAR hakemi kim? Özgüç Türkalp. Bu da ikinci büyük hata. Peki, bu Özgüç Türkalp kim? Benim Ankara'dan gazeteci arkadaşım Erol Yaşar Türkalp'in oğlu. Çıkarken torpille çıktı. Özgüç kaç senedir üst kademede ve kaç tane etkili Süper Lig maçı yönetmiş? Allah aşkına bana bir söyler misiniz? Peki, bu hakem ne yapıyor? Trabzon'un attığı gol öncesi Abdülkadir'in pozisyonunda hakemi çağırıyor ve golü iptal ettiriyor. Şimdi geçelim Sivasspor- Galatasaray maçına. FIFA hakemi Mete Kalkavan. O da Avrupa'da doğru dürüst maç alamıyor. Çünkü UEFA onu da tutmuyor. O maçın VAR'ı kim? Atilla Karaoğlan. Pekâlâ şampiyonluğa yüzde 100 tesir edecek bu iki maçta bu hakemlere, bu VAR hakemlerini nasıl verirsiniz! İddia ediyorum bunları verenler Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen'dir. Hala iddia ediyorum; Zekeriya Alp iyi niyetli bir insan. Düzgün bir sporcuydu. Ama şunu net söyleyeyim Oğuz'la Ünsal, Zekeriya'yı timsahlarla dolu havuza itiyorlar. Çünkü Zekeriya bizim alemi tam tanımıyor. Zekeriya, bu hakem aleminde ellerin arkada gezeceksin! Allah muhafaza. Tehlike her yerden gelir. Ben hakemliğe girip yükseldikten sonra kimin ne olduğunu çok iyi öğrendim. Ama bazı şeyleri açık orta konuşamam çünkü mahkemeye verirlerse kazanırlar. Ama bilirim öyle hakemler vardır ki 5 maçı çok iyi idare ederler 6'ıncıda öyle yönetir ki şaşırırsın. Hayır, şaşırmamalısın. Bu işleri bilirsiniz bir şey söyleyemezsiniz, ama yetkili iseniz tereyağından kıl çeker gibi halledersiniz. Çok iyi biliyorum Hasan Doğan bir konuda bunu mükemmel yaptı ve Türk futbolunu 4-5 sene kurtardı. Yeniden bir Hasan Doğan lazım Türk futboluna. "Hakem de hata yapar, insandır" geçiniz bu işleri. Hangi hakemlerin kimlerle münasebet kurduğunu hangi hakemlerin hangi kulüp başkanlarıyla yakın olduğunu araştırır bilirseniz o zaman MHK olarak başarılı olursunuz. Çok iyi istihbaratınız olacak. Gerekirse devletten yardım isteyeceksiniz. Bakın altını çizerek bir daha söylüyorum gerekirse devletten yardım isteyeceksiniz. Ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Şu anda oynanan orta oyununu bir kısım biliyor. Ama dikkat edin kullanılan cümlelerde isim yok ve isimler yok. Bakınız, şu sıralar birileri konuşuyorlar birileri de hiç konuşmuyorlar her tarafa iyi bakın.

YÖNETMELİK ÇIKARILMALI

Türk futbolunda eğer bir şeyler düzelecek, bir ihtilal yapılacaksa Nihat Özdemir ile Zekeriya Alp'e şu iş düşüyor: Yönetmelik çıkaracaklar. Akraba hakemlerden ya babaları, ya oğulları, ya dayıları veya amcaları işi bırakacak ya da oğulları ile yeğenleri bırakacak. Eskiden tabii senatörler vardı mecliste. Şimdi böyle hakemler var. Klasmana yükselmesine rağmen maç verilmeyen ve haksızlığa uğrayan. Yoksa Zekeriya Alp gitmiş, Nihat Özdemir gitmiş hiçbir şey değişmeyecek. Şu anda bir grup bunun için uğraşıyor. Bunlar giderse tekrar bazı isimler gelecek ve aynı sistem devam edecek. Biz de bunları tekrar konuşacağız. Siz de biz de buradayız