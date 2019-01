Şans Galatasaray’dan yanaydı

Galatasaray santrforsuz oynuyor diyoruz. Ama santrforsuz oynamaları onları bir başka oyun şeklinde itiyor. Takım olarak oynuyorlar.

Gomis varken bütün takım ona çalışıyordu. O da Allah var, tek vuruşları iyi yapıyordu.

Galatasaray o oyun şeklinden, bu oyun şekline mecburiyetten döndü. Aslında göze hoş gelen hareketler de yapıyorlar. Top tekniği yüksek oyuncular var.

Saha çok ağır. Ağırlıktan öte bazı yerlerde top kayıyor gidiyor, bazı yerlerde saplanıyor. Yani her tarafı aynı değil. Bu da futbolcuların işini bayağı zorlaştırdı.

Bu tip maçlarda öne geçmek önemli. Bu fırsat Göztepe'ye geldi.

Penaltı mıydı? Penaltıydı.

Hakem pozisyonu tam olarak göremedi. VAR'ı izledi. VAR doğruyu gösterdi, hakem de doğru kararı verdi.

O penaltıyı atsa Göztepe maçı kazanabilirdi. Düşünün, İzmir'in sarı-kırmızılıları bir penaltı kaçırdılar iki topları da direkten döndü. Yani dün gece şans Galatasaray'dan yanaydı, Göztepe'den değil.

Göztepe, dün akşam Yasin Öztekin'le maça niye başlamadı, çözemedim. Çünkü bu tip sahalarda Yasin'in rakip defanslara ters gelen bir oyun stili var.

Bu zeminde iki takım oyuncuları da iyi mücadele ettiler. Birbirlerine pek kasıtlı hareket yapmadılar.

Galatasaray'ın Marcao transferi cuk oturmuş. Hem sol ayaklı, hem de çok şeyi düzgün bir oyuncu.

Kumaş hemen belli ediyor.

Bu hafta maçlar bitince bir değerlendirme yaparız ama geçen hafta Fırat Aydınus'un Trabzonspor-Başakşehir maçında göstere göstere yediği haltlar, 18 puanlık lig haftasında nelere bir VAR hakeminin koca lige nasıl tesir ettiğini gösterdi.

Bakınız!

Bu haftaki maçlarda veya önümüzdeki 5-6 haftada bile hep Fırat Aydınus'u konuşacağız.

Bir VAR hakemi bu haltı yiyorsa benim kafam hala karışık kalıyor. Sağdan soldan bakıyorum bir arpa boyu ilerleyemiyorum.

Sanki bir yerden emir almış da, bir şeyleri yerine getiriyor gibi VAR olayı vardı iki tane palamut gibi.

Önümüzdeki haftalarda da bakalım göreceğiz bu hakem neler yapacak. Tabii görev verirlerse… Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim Merkez Hakem Komitesi'ne;

Unutmasınlar Kıyakçılığın sonu ayakçılığıdır.

Her ağlayana meme verilmez!



BU TİP ZEMİNLERDE NE YAPILMAZ

Bu tip zeminlerde bazı şeyleri yapmak değil, bazı şeyleri yapmamak önemli. Mesela kalecine topu atmayacaksın, mesela kalecin topla saçma sapan işler yapmayacak, Muslera'nın yaptığı gibi. Topu uzun oynayacaksın, mümkün olduğu kadar yerden pas yapmayacaksın.

Bir de her an bir hata bekleyeceksin.

Mesela hücum eden takımın hücum eden oyuncuları faul yapmayacaklar.

Çünkü defansın ne yapacağı belli değil. Kayabilir, düşebilir, ıska atabilir.