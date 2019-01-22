Kum torbası gibi dövdü!

Maç başladı Fenerbahçe bir tık daha farklı oynuyor eskiye göre… Daha iyi yardımlaşıyorlar, top gezdiriyorlar, rakibe pres yapıyorlar. Yani "Biz artık bir şeyler yapacağız" havasındalar. Nitekim müthiş bir gol atıyorlar Soldado'yla. Peki o topa kafayı sokacak bir defans oyuncusu yok mu? En direkt vuruşu veya direkt vuruşu kazandıracak... Neden sokamıyorlar? Korkaklıktan. İkinci yarı başlıyor. Yusuf Erdoğan giriyor, bir değişiklik daha… Bursa dalga dalga geliyor. Bu sefer F.Bahçe'nin yerinde yeller esiyor. Şöyle tarif edebiliriz; İki boksör mücadele ediyorlar. Boksörün biri rakibi köşeye sıkıştırmış, Kum torbasına vurur gibi vuruyor. İkinci yarıdaki kum torbası Fenerbahçe, vuran Bursaspor. Ve Bursa tempoyu gittikçe artırıyor. Yani televizyon başında seyrederken gol bağıra bağıra "Geliyorum" diyor. Nitekim geliyor. Hatta golün dakikası gecikiyor bile. Şu çok net; Beraberlik golü daha erken gelse Bursaspor bu maçı döndürür. O gözüküyor. O zaman Fenerbahçe'deki sıkıntı ne? Öncelikle fizik olarak sıkıntı var. Bursaspor 90 dakika boyunca tempoyu yükselterek maça devam ederken Fenerbahçeli oyuncular yokuş aşağı tempoyu düşürerek devam ediyorlar. O zaman sıkıntı gözüküyor. Takımın içindeki oyuncuların kalitesi de belli. O zaman şu var; Kestirmeden söyleyelim… Yarın Fenerbahçe düşme hattından çıkmazsa eğer çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü herkes diyordu ki Fenerbahçe ikinci yarıya iyi transferler yapacak girecek. Tamam Fenerbahçe transferler yaparak girecek de rakiplerinin eli armut mu topluyor. İşte Çaykur Rizespor… "Şampiyon olur" denilen Kasımpaşa'yı İstanbul'da yendi. Aldığı 3 puan değil, bence 6 puandı. Yarın Ankaragücü de bir 'ihtilal' (!) yapıp toparlanırsa 5 maç sonra tehlike çanları çalmaya başlar. Ve bu öyle bir iştir ki, o psikoza girersen boş kale yerine topu taca atarsın, topu kurtarayım derken ayağının altından kaçar gol olur. Yani tabiri caizse muhallebi yerken dişini kırarsın. Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. Dün maça çıkan kadroların yaş ortalamaları Bursaspor 27, Fenerbahçe 31… 4 yaş futbol için bayağı büyük bir rakamdır. Şu gözüküyor ki önümüzdeki 3-4 yılda bu yaşa 24'lere, 23'lere indirecek herhalde. Fenerbahçe ne yapar onu bilemeyiz.



DIAGNE'YE BAK SEN!

Bakınız... Dün Kasımpaşa-Rize maçını da izledim. Bir görüntü geldi ekrana... Ligin gol kralı Diagne taraftarlarla fotoğraf çektiriyor... Pişmiş kelle gibi de sırıtıyor. Bilmem kaç tane gol atmış! İyi güzel de bu Diagne, dört hafta önce maske taktı sarı kart gördü Geçen hafta rakibine tükürdü. Üç maçtan aşağı ceza almayacak. Ne oldu? Sen oynamadın, 3 puanın inanılmaz lazım olduğu maçta Rize geldi, Kasımpaşa'yı İstanbul'da yendi. Sen de gol kralısın (!) Bir çuval inciri berbat etmişsin. Gol kralı olsan ne olur? Sporcuyu alırken her şeyinle alacaksın. Futboluyla, adamlığıyla, karakteriyle…