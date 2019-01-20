Kapıyı kıracak adam lazım

G.Saray için güzel bir idman maçı oldu. Ama yakalamışken atacaksın, asla acımayacaksın. Sonra acınacak hale gelirsin. A.Gücü ölmüş ağlayanı yok, burnuma kötü kokular geliyor!

Önce seyirciye soralım. Ya kardeşim senin takımının hala şampiyonluk iddiası var. Doldurun bu tribünleri. Takım iyiyken herkes destekler. Takım sallanırken destek vermek önemli. Bu Beşiktaş için de, Trabzonspor için de, F.Bahçe için de aynı...

Ama maalesef bizde tersi oluyor. G.Saray için ilk maçı A.Gücü ile oynamak çok büyük avantaj ve şanstı. Bunu da iyi kullandı sarı-kırmızılılar. A.Gücü nasıldı derseniz, ölmüş ağlayanı yok. Güzel, ikinci ligden çıktılar ama sonrasında maalesef yanlış işler yaptılar. Ve hala da yapmaya devam ediyorlar. Burnuma da kötü kokular gelmiyor değil, günahları boynuna..

G.Saray golcü arıyor, haklı da olabilirler. Ama golcüden daha önemli, takım oyunu oynamak lazım. Golcün olabilir, takım oyunu oynamazsan golcün ne yapsın.

Sarı-kırmızılılar devre arasını fena geçirmemiş. İkili mücadelelerde iyiler, yardımlaşmaları iyi.

Ama A.Gücü'nü bu kadar zayıf ve aciz görünce, gol pozisyonlarında bencil davrandılar. Ama şunu unutmayacaksın; yakalamışken ne var ne yok gollerini atacaksın.

Yarın sana averaj lazım olacak.

Acımayacaksın, yoksa acınacak hale düşersin.

Takım olarak yardımlaşınca, Onyekuru da sahneye etkili çıktı.

Her şeyiyle ben futbolcuyum diyor. Hücumda sıkışırsan, özellikle içerdeki maçlarda kapıyı kıracak adam lazım. Yüklenmekle atamazsın. G.Saray'da öyle bir adam yok. Hava topuna çıkacak ve arkadaşlarına sektirecek.

Böyle kolay bir maçta maalesef 3-4 tane pozisyon var ki, üst düzey maç yönetecek bir hakeme yakışmadı.

A.Gücü yönetimi bu kafada gittiği müddetçe işler daha da kötüye gidecek. Önce İsmail Kartal'ı, sonra da Bayram Bektaş'ı gönderdiler. Ve en sonunda da A.Gücü camiasına yakışmayacak Mustafa Kaplan'ı getirerek rezalet bir kararlar aldı.

Böyle devam ederlerse bu A.Gücü küme düşer. Bu seyirciye de yazık olur.



İYİ ZEMİN, İYİ FUTBOL

Havalar bir ara hayli soğuk gitti.

Ocak ayının da yarısını geçmemize rağmen stadın zemini bayağı iyiydi.

Bunu neden söylüyorum. Galatasaray'da da top tekniği yüksek oyuncular var. Zemin iyi oldu mu, haliyle oyun da Galatasaray lehine dönüyor. Sarı-kırmızılılar için A.Gücü karşılaşması, güzel bir idman maçı oldu.