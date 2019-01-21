18 puanlık bir maçtı

İki farklı stilde oynayan iki takım. Biri çok tecrübeli ve yaşlı, diğeri çok koşan ve genç… Topu daha fazla koşturan Başakşehir, daha etkili yerlerden oyuna sokan yine Başakşehir. Peki göze çok hoş gelen futbol mu oynuyorlar? Hayır… Ama ne öğretiliyorsa onu yapmaya gayret ediyorlar. Belli bir standartları var. Mümkün olduğu kadar topu ayağa oynuyorlar. Kaleci dahil kimse topa dan-dun vurmuyor. Trabzonspor, gençlerden kurulu bir takım. Yeni bir yola çıktılar ve doğru da yapıyorlar. Bu yenilgi onları ters yönde etkilememeli. İyi yoldalar, aynen devam. Bu sene ilk 5'e oynamaları lazım. Şampiyonluk baskısını hissetmezlerse de bu işi başarabilirler. Başakşehir yaşlı ama topu iyi gezdiriyorlar. Kendilerini değil, topu koşturuyorlar. Allah var ya gerekli yerde de koşuyorlar. Zaten o zaman da işi bitiriyorlar. İlk golde Arda, ikinci golde Robinho çok üst düzey asist yaptılar. Peki bu Başakşehir, rakipleriyle aradaki puan farkının kapanmasına izin verir mi? İkinci yarıdaki ilk 6-7 maçta belli olacak. Bakınız! Bu maç 18 puanlık bir maçtı. Neden mi? 3 puan Galatasaray, 3 puan Malatyaspor, 3 puan Beşiktaş, 3 puan da Kasımpaşa. Etti mi size 12… Trabzonspor ile oynuyorsun o da senin rakibin. Bu maçla birlikte 18 puan çıkar. Eğer bu maçta Başakşehir berabere kalsaydı veya mağlup olsaydı o zaman çarşı tam karışacaktı. Başakşehir ilk 6-7 haftada arayı kapatmazsa zaten rakipleri birbirleriyle oynadıklarında işleri kolaylaşacak. Trabzonspor maça çok iyi başladı. Sahanın her yerinde pres yaptılar. 20 dakika Başakşehir istediği futbolu oynayamadı, oyunu kuramadılar ve bu arada çok top kaptırdı İstanbul takımı. Ama işte Trabzonspor'un burada gol bulması gerekirdi. Gol gelmeyince ilerleyen dakikalarda çok efor sarf ettiler. Bu sefer de Başakşehir oyunun kontrolünü iyice eline aldı. İkinci yarının ilk haftası olmasına rağmen izleyenler 6 golü bir maç seyretti. İyi bir maçtı. İyi pozisyonlar vardı. Peki kalite var mıydı? Hayır. Ama iyi mücadele vardı.



KAFA KARIŞTIRIYOR!

Hakem Halil Umut Meler için şunu söylerim; Maçın ilk yarısında ceza alanı içinde Trabzonspor lehine bir penaltı pozisyonu var. Tartışılır... Versen de kimse bir şey diyemez, vermesen de… Amma ve lakin; İkinci yarı hemen hemen aynı iki pozisyonda faul çalıyorsan o zaman benim kafamı karıştırıyorsun arkadaş.

Bu kadar basit.