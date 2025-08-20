Nasıl olacak Mou?

Jose Mourinho bildiğiniz gibi.

Gerçi, farklı bir oyun planı bekleyen var mıydı bilemiyorum!

Ben açıkçası beklemiyor ama umut ediyordum.

Umut fakirin ekmeği misali… Heyhat!

Mourinho bildiğini okumaya devam etti.

Göztepe deplasmanında yine "önce savunma" diyerek hücumu unuttu. Rakip on kişi kaldığında bile üç stoperden vazgeçmedi.

Kısır, üretkenlikten ve dinamizmden uzak, tatsız tuzsuz bir başlangıç oldu.

Öylesine kısır ki, Sarı- Lacivertli takım ilk isabetli şutunu 90+4'te penaltıdan attı.Daha ne söylenebilir?

Ali Koç'un Mourinho ile adamakıllı bir konuşma yapması şart.

Bu oyun şampiyonluk oyunu değil. Geçtim Göztepe deplasmanını, Kadıköy'de iyi kapanan bir takım bile Fenerbahçe'nin hücum silahları gününde olmadığında sorun yaratır.

Mourinho'nun B planı yok.

Set hücumunda, kapanan takımları nasıl açacağı belli değil. Orta yap, denk gelirse vur! Kendisi de, 10 kişi kalan Göztepe'nin duvar ördüğünü belirterek çözüm bulamadığını itiraf etti zaten.

Bu sezon geçen yıldan farklı olarak biraz daha atletizmi yüksek oyuncular istiyor. Bu oyuncu yapısı topu ayağında tutan, kaliteli ve üretken futbol oynayamaz.

Fiziksel kapasitesi ve atletizmi ile fark yaratır. Gol gelmeyince Mou'nun yaptığı tek şey çaresizce hücumcuları sahaya sürmekten ibaret. Ama topu kullanacak az sayıda kaliteli ayak yine yedek kulübesinde unutuluyor.

Ezcümle, bu oyun büyük takım oyunu değil. Avrupa'da iş yapma ihtimali olabilir.

İçeride ancak skor üstünlüğünü ele geçirince işe yarar. Türkiye Ligi'nin kapanan takımlarına karşı üretken olmak zor.

Taraftarın bu futboldan mutlu olması çok daha zor. Sonuç: Kimi transfer ederseniz edin, Mourinho Ali Koç için çözmesi zor bir problem haline geldi.

BENFICA MAÇI VE ÖTESİ

Benfica'nın gücünü, kalitesini ve Avrupa kupalarında oynama geleneğini anlatacak değilim. Futboldan biraz anlayan herkes bunun farkında. Play-off aşamasının en zor eşleşmesi yine Fenerbahçe'ye denk geldi. Sarı-Lacivertliler her açıdan zor bir dönemden geçerken sırat köprüsünde Benfica ile karşı karşıya gelecek. Her açıdan zor. Çünkü futbol takımı geciken transferlerle birlikte yeniden yapılanıyor. Mourinho geçen seneki başarısızlığın üzerine çok tartışılıyor. Eylül'de seçim var ve Ali Koç kupasız geçen sezonlar nedeniyle taraftarın hedef tahtasına oturdu. Camia da saha başarısızlığının etkisiyle bölünmüş ve yıpranmış durumda. İşte bütün bu gerçekler Benfica eşleşmesini iyiden iyiye kader sınavı haline getiriyor. Elbette sezona Göztepe beraberliği ile başlamak tuzu biberi oldu. Velhasıl Fenerbahçe'nin işi her açıdan zor. Zoru başarmak ise teknik adam ve futbolculara düşüyor. Mourinho çok iyi tanıdığı bir rakibe karşı oynayacak. Ülkesinde bir meydan okuma yaşayacak. İşte, "ben daha bitmedim" deme fırsatı. Futbolcular da aldıkları paranın ve taraftarların beklentisinin karşılığını verecek şekilde performanslarının zirvesinde olmalı. Aksi taktirde Benfica'yı geçmeye imkan yok. İlk maçı tek farklı bile olsa mutlaka kazanmak gerek. Reçete bu. Başka bir sonuç tur getirmez.

GALATASARAY'I BEKLEYEN TEHLİKE

Galatasaray sezona ikide iki yaparak başladı. Altı gol attı, bir o kadarını da kaçırdı. Kalesinde gol görmedi. Geçen yıllardan farklı olarak erken form tuttu. Fizik kalitesi yerinde. Futbolcular ve teknik adam son derece uyumlu. Birbirini iyi tanıyan, iyi tamamlayan bir takım oldular. Uzun lafın kısası Galatasaray yeni sezona yelkenlerini rüzgârla doldurmuş bir şekilde giriş yaptı. Buraya kadar her şey tamam. Tamam olmayan, camiada bir kesimin "sezon başlamadan bitmiş, şampiyon olunmuş da şampiyonlar liginde çeyrek final oynanır mı?" havasına girmiş olması! İşte bu çok zararlı. Sezon uzun. Saha içi ve dışı irili ufaklı krizler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığını da unutmamak gerek. Sadece Osimhen ve İcardi'yi birlikte ikame etmek bile başlı başına bir meziyet gerektiriyor. Sözün özeti, kendine güvenmek iyidir. Ama unutmamak gerek. Başardığı için kibirlenenler, kibirlendikleri için de başarıyı kaybedebilirler! Galatasaray'ın aşması gereken en büyük tehlike bu.