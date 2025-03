Mou’nun intiharı

Aslında Rangers maçına kadar Fenerbahçe adına her şey çok güzeldi. Rangers maçı ''Mourinho'nun inadı sayesinde'' bazı defoların hortlamasına neden oldu. Her şeyden önce Barry Ferguson'ın dersine iyi çalıştığını kabul edelim. Fenerbahçe'ye gelince... Sahaya çıkan kadro doğru olsa da, Fred'sizlik orta sahanın kolunu kanadını kırmıştı. Amrabat'tan Fred katkısı almak ne mümkün? Szymanski kötü günündeydi. Bireysel hatası gol getirdi. Çağlar'ın sakatlığı kötü oldu. Mert başlı başına felaketti. Ama asıl sıkıntı dinamizm olarak Rangers oyuncularına karşılık veremeyen Tadiç ve Dzeko da uzun süre ısrar etmek, onlar oyundayken Maxi ve Talisca'yı da ekleyerek atletizm açısından bitik, orta sahası olmayan, oyunun tek tarafını oynayabilecek bir takıma evrilmekti. Bunun adı risk almak falan değildir. Mou bildiğiniz intihar etti. Savunma arkasına atılan her top tehlikeye dönüştü. Üçlü savunma, dörtlü savunma derken giren, çıkan bütün oyuncuların başı döndü. Velhasıl Jose Mourinho garip bir kumar oynadı ve kaybetti. Rövanşta Fred ve Osayi'nin katılmasıyla tura ortak olmak mümkün mü? Çok zor ama imkansız değil. Jose garip saplantılarından kurtulabilirse F.Bahçe'nin belki ''küçük'' bir şansı olabilir!



MART AYI DERT AYI



Önceleri kış ile ilkbahar arasındaki geçiş dönemi nedeniyle insanlar kolayca grip olduğu için kullanılırdı "Mart ayı dert ayı" ifadesi. Sonradan bu söyleyiş, Mart ayının vergi ödeme ayı olmasıyla tamamen "duygusal" bir yakınmaya dönüştü. Bense Galatasaray'ın zor fikstüründen hareketle yazının bu bölümüne "dert ayı" başlığını attım. 3-3 sona eren rakip sahadaki Kasımpaşa maçından sonra, Alanya deplasmanı, Antalyaspor iç saha maçı ve Beşiktaş ile yine deplasmanda oynayacağı derbi sarı-kırmızılı takım adına zor viraj olacak. Bir de üzerine Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisi çıktı. Elbette bu maçlarda alacağı iyi skorlar Mart ayını Galatasaray adına bahar havasına dönüştürüp "Mayıslar bizimdir" mottosunu da haklı kılabilir. Ama aksi durumda Mart ayı dert ayı olduğu gibi, daha sonraki sürecin de yokuş aşağı gitmesine neden olur. Nihayetinde Mart baharın habercisidir. Doğanın yeniden doğuşu ile içimiz kıpır kıpır olur. Bakalım ilkbahar kime iyi gelecek?



ÜÇ KİLİT TAKIM



Galatasaray ile Fenerbahçe ligin sonu yaklaşırken şampiyonluk yarışında bir kez daha baş başa kaldılar. Aslında "saç saça, baş başa" desek daha doğru olur. Çünkü saha içi ve dışıyla tam teçhizat bir muharebeye dönüştü bu yarış. Özellikle sosyal medyada gerçek bir meydan muharebesi var. Saha dışında olanlar için , "Allah akıl fikir versin" diyerek, saha içine yönelelim. Hem bu köşede, hem de A Spor'daki programlarda son dönemde F.Bahçe'nin rakibine göre daha dengeli bir oyun tutturduğunu, oyuncu performanslarının yükseldiğini ve mental anlamda daha iyi duruma geldiğini yazdım ya da söyledim. Her şeye rağmen Galatasaray'ın dört puan önde olduğunu ve her zaman büyük takım refleksi göstererek gidişatı çevirebileceğini de göz ardı etmemek gerek dedim. Aynı noktadayım. Avantaj hala Galatasaray'da! Peki, işin düğümü nerede ve nasıl çözülecek? Düşman kardeşler üç ortak rakiple oynayacak. Galatasaray'ın deplasmanda, F.Bahçe'nin ise evinde oynayacağı Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor maçları lig yarışının kaderini belirler! Bu üç takım şampiyonluk düğümünün üç boğumu gibi. Düğümleri kim birer birer çözerse kupanın kulpunu da o yakalar.



ALANYA'NIN ATMOSFERi NASIL OLACAK?



Kasımpaşa beraberliğinin ardından G.Saray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, stadın atmosferinden dert yanmış ve motivasyonu olumsuz etkilediğinden bahsetmişti. Kulaklarıma inanamadım. "Biz bir halt edip, Questa'yı sol beke aldık ve hata yaptık" diyeceğine daha önce herkesin onlarca defa oynadığı bir stattan yakınmak akla ziyan bir durumdu. Neyse, Alanya'nın stadı dört tarafı çevrili, daha kompakt bir stadyumdur. Yayın için pek iyi değildir. Özellikle köşe gönder bölgesi biraz loş kalır ama o başka bir dert. Gerçeklere gelirsek... Alanya yapısal sorunları olan, kırılgan bir takım. Kadro zaafı var. Düşme hattına yakın olduğu için puana ihtiyacı olsa bile Galatasaray'ı net olarak favori görüyorum. Öncelikle Okan Buruk maça iyi konsantre olacaktır. Morata ile çift santrafor oynar mı? Yeniden üçlüye döner mi? Lemina ve Torreira'yı birlikte mi oynatır? Mertens ilk onbir'e döner mi? Bu soruların cevapları onda. Takımla birlikte yaşayan ve doğru kadroyu kuracak olan Okan Hoca. Dediğim gibi Galatasaray üst üste hata yapmayacaktır.