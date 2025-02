Sakatlık kabusu ve Anderlecht maçı

Bir takımın beş stoperinden dördü aynı anda sakatlanır mı? Fenerbahçe'nin sakatlandı. Aslında süreç Becao ve Osterwolde ile başlamıştı. Kâbus Diego Carlos, Djiku, Yusuf ve Çağlar ile devam etti. Şanssızlık diyerek işin içinden çıkmaya imkan yok. "Tedbir, tesadüfü tesirsiz hale getirir" derler. Tedbiri ya teknik ekip ya da futbolcu alacak. Darbeye bağlı sakatlığa sözüm yok. Ama doktorlar kas sakatlıklarının önemli bölümünde sporcuları hatalı görüyor. Oyuncu kendisine iyi bakacak. Elbette yanlış antrenman ya da yükleme sakatlığa yol açabilir. Kan testi yaparak sakatlık riskini ölçmemek de problem yaratır. Ancak Mourinho ve ekibinin bu hataları yapacağına ihtimal vermiyorum. Geriye sadece oyuncuların kendilerine iyi bakmaması kalıyor. Onu da idari menajer kovalayacak. Yöneticiler ve teknik ekip duruma vaziyet edecek. Velhasıl sakatlık konusu takvimin en yoğun ve kritik döneminde can sıkıcı oldu. Şimdi Anderlecht maçı öncesinde "Mourinho ne yapacak?" diye papatya falı açıyoruz. Skriniar, Amrabat ve tam olarak iyileştiyse Mert Müldür alternatifi düşünülebilir. Sol stoper de Kostiç denenirse ön taraf bozulacak. Oysa iki kanat beki olarak Osayi ve Kostiç gayet ideal olacak. İsmail'in sakatlığı da çok kötü oldu. Fred, Szymanski, Mert Hakan orta sahası olur mu? En Nesyri ve Dzeko beraber mi oynar? Yoksa forveti bir eksiltip, Talisca ile tamamlamak daha mı akılcı olur? Mourinho şapkadan tavşan çıkartacaksa, gün bugündür.



SUÇLU KİM?

Mertens'in Adana Demirspor maçında hakemi aldatmaya yönelik hareket yaparak penaltıya yol açması futbolumuzdaki kaotik atmosferi daha da ağırlaştırdı. Demirspor'un sahadan çekilmesi son bir yıla sığan altıncı büyük olay oldu. Diyebilirsiniz ki, hakemi aldatan ilk oyuncu Mertens mi? Her hatada takımlar sahadan çekilirse ortada Lig mi kalır? Doğrudur. Ama madalyonun diğer yüzünü görmezden gelemeyiz. Başta hakem kararları ve VAR uygulamaları olmak üzere sürekli kriz yaşıyoruz. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kayıkçı kavgası gerilim dizisine döndü. Bu ülkede hakem yumruklandı, sahada futbolcu ve seyirciler birbirine girdi, Süper Kupa maçı oynanamadı… Aslında her biri başlı başına kelle götürecek, ortalığı alt üst edecek olaylar sadece on iki, on üç aya sığdı. Futbol ile az ya da çok ilgili herkesin takım tutmasından doğal bir şey yok. Fakat takım tutmak demek şuurunu kaybetmek, doğruyu umursamamak ve her türlü yolu mubah görmek değil. Bazı medya mensuplarının, özellikle de kontrolsüz sosyal medya mecralarında ateşe körükle gittiğini kabul ediyorum. Herkes tribüne oynuyor. Ama..! Kulüpleri borca sürükleyen iş bilmez yöneticiler, modern futboldan nasibini almamış, taktik ve antrenman metotlarını takip etmeyen teknik adamlar, futboldan bihaber, eğitimsiz ve korkak hakemler, Mertens örneğinde olduğu gibi iyi niyetli olmayan futbolcular ve futbol endüstrisinde bir şekilde yeri olup da bunu para ya da güce çevirmek için türlü oyunlar çeviren kişiler suçlu değil de tek suçlu medya mı? Ezcümle iş artık çığırından çıktı. Acil olarak kalıcı çözümler üretilmez, bitmek bilmeyen kavgalar nihayetlenmez ve bu kaosta payı olanlara karşı sert tedbirler alınmazsa sonumuz hayırlı olmayacak!



MÜHENDİSLİK BAŞARISI

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray çok önemli yıldızlara sahip olsa da kadro derinliği açısından eleştiri alıyor, Fenerbahçe'ye göre alternatifleri daha kısıtlı görülüyordu. Sarı- Kırmızılı takımın teknik ekip ve yönetimi ara transfer gibi zor bir dönemde bu açığı kapatmak adına kiritik hamleler yaptı. Sadece başarılı olan takıma rötuş yapmakla kalmayıp, takım iskeletine değer katacak ciddi bir yapılanma gerçekleştirildi. Morata, Ahmet Kutucu, Lemina, Cuesta, Frankovski… Her biri nokta atışlar oldu. Elbette oyuncuların lige ve takıma adapte olmaları süreç alabilir. Performanslarını göreceğiz. Ancak… İhtiyaçlar doğru belirlenip, çözümler ihtiyaca göre üretilmişse kadro mühendisliği açısından doğru iş çıkarılmıştır. Bu transfer matematiğinde bir futbol aklı olduğunu kimse inkar edemez. Transferde geç kalındı diye bir bardak suda fırtına koparanlar için de bu işlerin boyacı küpü misali, daldır çıkar olmadığını hatırlatmak isterim.