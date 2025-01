Ender fikirler

MOURİNHO ÖĞRENİYOR MU?

İlk yarısı felaket, ikinci yarısı rakibin eksilmesinin de etkisiyle farklı biten Adana Demirspor maçı, Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etmekten uzaktı. Lyon maçından önce yapılan rotasyon ve tek orijinal stoper ile güdük bir oyun sergiledi Fenerbahçe. Oysa Galatasaray puan kaybetmişken, final gibi bir maça çıkmıştı Sarılacivertli takım. Mourinho'nun kafasından neler geçtiğini tahmin etmek iyice zorlaştı. "Nasıl olsa kazanırız" rahatlığında olmayacağına eminim ama sahaya sürdüğü kadro ile nasıl bir galibiyet motivasyonuna sahipti inanın kimse anlayamamıştır. Maçtan sonra, "Türkiye'ye gelip hocalık öğrenme fırsatı bulmak büyük şans. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum" diyerek yaptığı ironiye saygı duymakla birlikte "İyi de sen ortaya ne koydun arkadaş?" diye soramamak futbola ihanet olmaz mı? Mourinho bol kupalı kariyerini ima ederek eleştirilere set koymaya çalışsa da "futbolda dün yok, bugün var" klişesini en iyi kendisinin bilmesi gerekir. Fenerbahçe bugüne ait sıkıntıları aşabilmiş değil. Yine de takviyelerle birlikte altı puanlık farkı eritme şansı yok mu? Var! Ancak mantık, matematikle çelişiyor. Oyun hala şampiyonluk ümidini pekiştirmiyor. Bakalım Mourinho öğrenmeye devam ederken, şapkadan tavşan da çıkartabilecek mi? Bence iş oraya kaldı.

STOPER İHTİYACI

Son dört maçta üçlü savunma formasyonuna dönen Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı bas bas bağırıyordu. Oosterwolde ve Becao'nun sakat, Samet'in ıskartaya çıkmış olması bir yana, Djiku da fazlaca bireysel hata yapmaya başladı. Çağlar'ın geriye yaslanmayı sevmesi de ayrı dert. Hal böyle olunca Adana Demirspor maçında orijini bek olan iki oyuncuyu üçlünün kenarında görüp, ufak çaplı bir şok yaşadık. Zorlu maç takvimi arifesinde öncelikle sol ayaklı olmak üzere, iki stoper şart görünüyor. Yeni haftanın ilk gününde bir de baktık ki Brezilyalı Diego Carlos Fenerbahçe için yola çıkmış bile. Sevilla'dan Aston Villa'ya 30 milyon euro'ya gidip, talihsiz bir aşil tendonu sakatlığı yaşayan Carlos sağ ayaklı bir stoper. Sakatlığın ardından son iki sezon İngiliz ekibinde düzenli olarak şans bulmaya başladı. Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki B.Münih maçını seyredebildim ama Sevilla günlerinden iyi hatırladığım bir oyuncu Carlos. Agresif, çabuk, ikinci hamlesi olan, topla birlikte ileri çıkan bir yapısı var. Ayağı aman aman değildir. Sakatlık geçmişi geride kalsa da bugüne etkisi olup olmayacağına sağlık ekibi bakacaktır. Bence Sevilla dönemindeki kadar olmasa da belirli bir seviyenin üzerinde, fayda sağlayacak bir stoper. Ama sol ayaklı bir savunma lideri hala gerekli. Pavloviç mi olur, başkası mı bilemem. Bildiğim hızlı olması gerektiği!

SOLSKJAER'İN NOT DEFTERİ

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yardımcılarıyla birlikte tribünden takip ederek bol bol not aldı. O notları görebilmeyi çok isterdim. Gelin onun iç sesi olup, aldığı notlar hakkında fikir yürütmeye çalışalım. Norveçli teknik adam öncelikle ismen tanıdığı futbolcuların son durumuna odaklanmıştır. Bunların içinde İmmobile direkten dönen şutu dışında etkili değildi. Yine de kalitesi ve pozisyon bilgisi, "yaş ilerlese de yetenek kalıcıdır" diye düşünmesine yol açmış ve "doğru yerde topla buluşturursak faydalı olur" diye not düşmüştür. Rafa Silva önemli bir gol pozisyonunu harcadı ama kaleye direk koşuları, patlayıcı kuvveti ve oyun zekâsı ile sahadaki en etkili silah olacağı fikrini vermiştir. El Musrati hakkında da kafasında bir fikir olduğuna eminim ama Samsun maçının tatmin edici olduğunu sanmıyorum. Bir de olumlu bilgi aldığı isimler var… Biri çok kritik, üç kurtarış ile kalesini gole kapatan Mert Günok Norveçli 'nin güvenini daha lik maçtan kazanmış olsa gerek. Sakatlanıp çıktığı dakikaya kadar Gedson da dinamizmi ve akıcılığıyla orta sahada güveneceği ilk isim olduğunu kanıtladı bence. İkinci yarıda oyuna dahil olan Muçi ve aldığı kısa sürede iki kez gole yaklaşan Semih'i de artı hanesine yazmıştır. Solskjaer'in öncelikle sol kanat ve stopere takviye isteyeceğini, takımın dinamizmini kademeli olarak arttırmaya çalışacağını, Avrupa'nın önemli futbol ülkelerinde 3 ve 4 Şubat'ta transfer bittikten sonra bir fırsat transferine daha odaklanabileceğini öngörüyorum. Solskjaer ve yardımcısı Erling Moe kısa ve orta vadede sonuç alıcı işler yapacaktır. Not defterine ekleyemeyecekleri önemli bir bilgiyi de ben vereyim. Kuzey Avrupalılar bizim kaotik ve agresif futbol ortamımıza alışık değil. Stres yönetimini başarabilecekler mi? Göreceğiz. Olası krizleri çözmek için saha içi ve dışında güçlü olmaları gerek. En büyük sıkıntıları bu olacak.